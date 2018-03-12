O uçağı ABD mi düşürdü? Suriye ile ilgisi ne?

SURİYE'deki iç savaş artık 'vekalet savaşları'na dönüşürken, en sert mücadele ise ABD ile Rusya arasında yaşanıyor... ABD'nin çok sert tepkilerine ve saldırganlığına karşı Rusya "sineye çekme" yolunu seçiyor... Son olarak 39 askerin hayatını kaybettiği askeri uçak kazasının da ABD'nin Rusya'ya verdiği bir gözdağı olduğu iddia ediliyor... Gelen isterseniz Rusya'nın sineye çekmek zorunda kaldığı ABD'nin o sert müdahalelerine kısaca bir göz atalım...

PUTİN TEHDİT ETTİ: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık basın toplantısında, yeni şeytani füze sistemlerini tanıtmış ve "Yeni füzemizin menzili sonsuz. Müttefiklerimizden birine karşı yapılacak her nükleer saldırıya anında cevap veririz" dedi.

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6 GÜN SONRA UÇAK DÜŞTÜ: Putin'in bu açıklamasından 6 gün sonra Rusya'nın Antonov-26 tipi kargo uçağı Suriye'deki Hmeymim Üssü'ne inmek üzere iken anında yere çakıldı. Aralarında General Viladimir Yeremeyev'in de bulunduğu 39 Rus asker hayatını kaybetti.

ABD ELEKTROMANYATİK MÜDAHALE Mİ ETTİ?: Görüntülere göre Hımeymim üssündeki piste düzgün biçimde yaklaşan uçak 500 metre kala birden çakılıyor. Görüntüler üzerine elektro manyetik uçak kaldırma teknolojisinin ABD deniz kuvvetlerinde çoktandır kullanıldığı hatırlatılıyor ve "Düşme / düşürme işi" ise şimdilik derinden ve sessiz olarak konuşulsa da uzmanlar Antonov-26 için bu ihtimali dikkate alıyor.

ABD'NİN PUTİN'E MESAJI NE?: Sabah'tan Haşmet Babaoğlu'na göre Hmeymim'deki üste düşürülen Rus uçağıyla ilgili bazı Batılı stratejistlerin kanaati şu yönde: Pentagon, Putin'e "Suriye'deki üssüne hâkim değilsin,uçak bile indiremiyorsun; iyisi mi, nükleer füzelerden bahsetmeyi kes!" dedi.

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HMEYMİM ÜSSÜ İKİ KEZ VURULDU RUSYA YİNE SUSTU: Ocak ayında da Suriye'deki aynı Rus üssü iki kez saldırıya uğramış ve on iki bombardıman uçağı pistteyken vurulmuştu. Rusya önce havan saldırısı dedi, ancak daha sonra uçakları silahlı İHA'ların vurduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Rusya tarafı İHA'lar için "kimliksiz" deyip dosyayı rafa kaldırdı. Ancak bu SİHA'ların ABD'ye ait olduğu neredeyse genel kabul gördü...

ABD 215 RUS ASKERİNİ ÖLDÜRDÜ RUSYA SİNEYE ÇEKTİ: Geçen ay, PKK/PYD'nin dolayısıyla ABD'nin kontrolündeki Suriye'nin en zengin petrol ve gaz yataklarının bulunduğu Deyr Ez Zor'a Rus paralı askerleri, İran askerleri ve Esed ordusu birlikte saldırdı. ABD buna çok sert cevap verdi. Bu birlikleri saatlerce bombalayan ABD'nin 215 Rus askerini öldürdüğü ve yaraladığı ortaya çıktı. Rusya bu iddialarla ilgili önce sessiz kalma sonra yalanlama en sonunda da rakamları daha az göstererek kabul etme yoluna gitti. Ama bunu da sineye çekti...

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