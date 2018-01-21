O terörist böyle teslim oldu! Bakın burası neresi?..

MEHMETÇİK bir yandan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesini PKK/PYD'den temizlemeye çalışırken, diğer yandan da yurt içindeki teröristlerle mücadelesini ara vermeden sürdürüyor. Giresun kırsalında asker, bölücü terör örgütü PKK’nın olası eylem ve kış yapılanmasına karşı operasyonlarını çetin kış şartlarında aralıksız sürdürüyor. Öte yandan Geçtiğimiz Aralık ayında Giresun’un Yağlıdere ilçesinde PKK’lı Hasan Demir’in iş makinesi operatörü ve köy korucusuna teslim olduğu anın görüntüleri ortaya çıktı. Giresun kırsalında kar yağışına aldırmadan operasyona çıkan askerler, bellerine kadar gelen karda engebeli arazide arama tarama faaliyetleri icra ediyor. Eksi 15 dereceyi bulan soğuk hava ve yoğun kara aldırmaksızın Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri Trabzon, Ordu, Giresun ve Gümüşhane kırsalında köşeye sıkışan teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlarına devam ediyor.