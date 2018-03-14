O sözleri yüzünden Erdoğan'la mahkemelik olmuştu! Duruşmada flaş gelişme

Oyuncu Selin Şekerci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde kendisini sosyal paylaşım sitesi Twitter’da yaptığı paylaşımlarla 'Yüzüklerin Efendisi' filminin kötü karakteri 'Saruman’a benzeterek hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanıyordu.