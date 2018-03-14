O sözleri yüzünden Erdoğan'la mahkemelik olmuştu! Duruşmada flaş gelişme

Oyuncu Selin Şekerci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a twitter'dan yaptığı paylaşımlarla hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanıyordu. Bugün İstanbul 44’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada çok önemli bir gelişme yaşandı.

O sözleri yüzünden Erdoğan'la mahkemelik olmuştu! Duruşmada flaş gelişme

Oyuncu Selin Şekerci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde kendisini sosyal paylaşım sitesi Twitter’da yaptığı paylaşımlarla 'Yüzüklerin Efendisi' filminin kötü karakteri 'Saruman’a benzeterek hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanıyordu.

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O sözleri yüzünden Erdoğan'la mahkemelik olmuştu! Duruşmada flaş gelişme

İstanbul 44’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, “tehdit” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlarından 1 yıl 8 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan oyuncu Selin Şekerci ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı katılmadı. Selin Şekerci’nin avukatı Nail Gönenli, müvekkilinin iş nedeniyle şehir dışında olduğunu söyledi.

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O sözleri yüzünden Erdoğan'la mahkemelik olmuştu! Duruşmada flaş gelişme

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞİKAYETİNİ GERİ ALDI: Duruşmada hâkim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel tarafından şikâyetin geri alındığına dair dilekçe verildiğini söyledi.

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O sözleri yüzünden Erdoğan'la mahkemelik olmuştu! Duruşmada flaş gelişme

Hâkimin, usul gereği Selin Şekerci’nin ifade vermesi gerektiğini hatırlatması üzerine Selin Şekerci’nin avukatı Nail Gönenli, suçlamanın “kamu görevlisine hakaret” olduğunu belirterek, “Şikâyetten vazgeçilmiştir” dedi.

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