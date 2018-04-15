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O siteye erişim engeli geldi! Milyonlarca dolar...

O siteye erişim engeli geldi! Milyonlarca dolar...

‘Sen yat bilgisayarın kazansın’ diyerek binlerce kişiden milyonlarca dolar toplayan Detay Maxinet ile ilgili önemli bir gelişmenin yaşandığı anlaşıldı. İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği sitenin erişimine yönelik engel koydu. Şirket avukatı ise yaptığı açıklama, erişim engeli kararına itiraz edeceklerini kaydetti.

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Eklenme Tarihi: 15-04-2018 13:08 - Güncelleme: 15-04-2018 13:08

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı rapora göre Detay Maxinet sistemi üzerinden 18 bin 352 kişiden 16 milyon 256 bin 624 dolar toplandı. Toplanan bu paranın 5.6 milyon doları dağıtıldı. Bakanlığın ‘piramit sistem’ olarak nitelediği Detay Maxinet’in banka hesaplarına da bloke konulmuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı rapora göre ‘piramit sistem’ olarak yorumlanan Detay Maxinet ile ilgili son gelişme, sitenin erişime kapatılması oldu. Bakanlık müfettişlerin hazırladığı rapor İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilirken, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gönderilen ‘sitenin erişime kapatılması’ yazısının da işleme konulduğu anlaşıldı.

İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği sitenin erişime kapatılması yönünde karar verdi. Anılan hakimlik kararı 2018/3567 esas numarası ile kayda girdi. 13 Nisan’da alınan kararla birlikte siteye giriş de yapılamıyor.

HESAPLARA BLOKE KONULDU

Detay Maxinet’te geçen 26 Mart’ta da şirket hesaplarına bloke konulmuştu.

TOPLANAN PARANIN BİR KISMI DAĞITILDI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı raporda Detay Maxinet üzerinden 18 bin 352 kişiden 16 milyon 256 bin 624 dolar toplandı. Toplanan bu paranın 5.6 milyon doları dağıtıldı.

BAKANLIK: PİRAMİT SİSTEM

Bakanlık tarafından yapılan duyuruda ise sistem ile ilgili şu değerlendirme yapılmıştı: "Detay Maxinet sistemi kapsamında kurgulanan satış ve pazarlama sisteminin 6502 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi sonucunda, “Detay Maxinet V3” Programı ile gerçekleştirilen Google SEO ve Digital Reklam hizmetlerinden elde edilen gelirler ile sistemde yer alan üyelere günlük gelir, prim geliri ve kariyer bonusların ödeneceği hususunun gerçeklikten uzak olduğu, sistemde esasen yeni üyelerin kazandırılmasının temel amaç olduğu, alt kollarda yer alan üyelerden elde edilen gelirlerin sistemin üst basamaklarında yer alan diğer üyelere aktarıldığı, kariyer ilerleyebilmesinin sağlanabilmesini diğer üyelerin de belli koşullara uygun davranmasına bağlı kılan, gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi sistemi şeklinde oluşturulmuş tipik piramit sistem özelliklerinin bulunduğu tespit edilmiştir."

4 Mayıs 2017'de kurulan Detay Maxinet Teknolojileri San. ve Dış Tic. AŞ isimli şirket 550 bin TL sermayeli. Bu şirketin iki ortağı bulunuyor: Alper Tetiker ve Kemal Akar. Şirketin yönetim kurulu başkanlığını Kemal Akar yapıyor. Alper Tetiker de ayrıca Detay Telekom isimli başka bir şirketin sahibi.

ŞİRKET AVUKATI: İTİRAZ EDECEĞİZ

Detay Maxinet AŞ avukatı Harun Şimşek ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Detaymaxinet İsimli internet sitesinin kapatılmasına ilişkin itirazlarımızı yargı mercileri nezdinde yapacağız. Ayrıca, bilgisayarlarını müvekkilimiz Detay Maxinet’e kiralayan ve kira alacağı olan kişilerin mağduriyet yaşamaması için 'Detay MaxiVision' dijital reklâm satışlarına başlanmıştır. Bu satışları müvekkil şirketten kira alacağı sahibi olan kişiler yapmakta, bütün gelir bu kişilerde kalmakta. Detay Maxinet hesabına bu satışlardan hiçbir para girmemekte. Sadece müvekkil, Detay Maxinet’in satışı yapan kişiye olan borcundan mahsup edilmektedir. Yapılan reklam satışına ilişkin vergi ise müvekkil şirket tarafından ödenmektedir. Müvekkil şirketin hukuk mücadelesinin devam etmekte olduğunu belirtiriz."

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