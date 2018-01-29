O Ses Türkiye'ye Yıldız Tilbe damgası stüdyoyu yıkıp geçti

Tv8'de ekrana gelen O Ses Türkiye'nin geçtiğimiz cumartesi günü ekrana gelen bölümüne Yıldız Tilbe damga vurdu. Tilbe, yeni saç rengiyle herkesin beğenisi kazandı. Programda Murat Boz’un 'Yıldız ne yapsa yakışmıyor mu?' sorusuna Yıldız Tilbe’nin, 'Renkler uymaya mecbur kalıyor!' çıkışı stüdyoda kahkahalara neden oldu.
Öte yandan programın ilerleyen dakikalarında yarışmacılardan Ali Rıza ve Zeynel Eskici'nin sergiledikleri performans sonrası Hadise ve Yıldız Tilbe birlikte horon oynadı. Tilbe, horon sırasında sergilediği ilginç figürlerle eğlenceli anlar yaşattı. İşte Yıldız Tilbe'nin ilginç horon oyunu...
Son olarak Yıldız Tilbe, programda 'Adını Sen Koy' adlı parçayı seslendirerek izleyicilere duygusal anlar yaşattı. İşte Yıldız Tilbe'nin O Ses Türkiye sahnesini yıkıp geçtiği anlar...
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