O Ses Türkiye'ye Yıldız Tilbe damgası stüdyoyu yıkıp geçti

Tv8'de ekrana gelen O Ses Türkiye'nin geçtiğimiz cumartesi günü ekrana gelen bölümüne Yıldız Tilbe damga vurdu. Tilbe, yeni saç rengiyle herkesin beğenisi kazandı. Programda Murat Boz’un 'Yıldız ne yapsa yakışmıyor mu?' sorusuna Yıldız Tilbe’nin, 'Renkler uymaya mecbur kalıyor!' çıkışı stüdyoda kahkahalara neden oldu.

