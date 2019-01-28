O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu?

TV8'in fenomen yarışması O Ses Türkiye'nin birincisi belli oldu. Finale Beyaz'ın takımından Umut Kaç ile birlikte kalan ve şampiyon olmayı başaran Ferat Üngür'ün hayat hikayesini sizler için derledik. Peki O Ses Türkiye şampiyonu Ferat Üngür kimdir, kaç yaşında, nereli?
O Ses Türkiye'nin şampiyonu Ferat Üngür oldu. Murat Boz'un takımında yer alan Üngür'le ilgili merak edilen her şeyi sizler için derledik. Peki Ferat Üngür kimdir?
Aslen Diyarbakır'lı olan Ferhat Üngör, jüri üyelerini kendine hayran bıraktı. Yarı finalde Turnalar şarkısı ile mükemmel bir performans sergileyen Ferat Üngör halkın takdirini kazandı.
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