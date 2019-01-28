O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu?

O Ses Türkiye'nin şampiyonu Ferat Üngür oldu. Murat Boz'un takımında yer alan Üngür'le ilgili merak edilen her şeyi sizler için derledik.

O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu?

TV8'in fenomen yarışması O Ses Türkiye'nin birincisi belli oldu. Finale Beyaz'ın takımından Umut Kaç ile birlikte kalan ve şampiyon olmayı başaran Ferat Üngür'ün hayat hikayesini sizler için derledik. Peki O Ses Türkiye şampiyonu Ferat Üngür kimdir, kaç yaşında, nereli?

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O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu?

O Ses Türkiye'nin şampiyonu Ferat Üngür oldu. Murat Boz'un takımında yer alan Üngür'le ilgili merak edilen her şeyi sizler için derledik. Peki Ferat Üngür kimdir?

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O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu?

FERAT ÜNGÜR KİMDİR? Ferat Üngör, O Ses Türkiye'de söylediği Zülfü Kaküllerin Amber Misali türküsü ile herkesi kendine hayran bıraktı. Söylediği türküler ile ekranları başında olan herkese başka diyarlara götüren Ferat Üngör, dört jüri arasından Murat Boz'u tercih etti.

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O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu?

Aslen Diyarbakır'lı olan Ferhat Üngör, jüri üyelerini kendine hayran bıraktı. Yarı finalde Turnalar şarkısı ile mükemmel bir performans sergileyen Ferat Üngör halkın takdirini kazandı.

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