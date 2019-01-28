O Ses Türkiye'nin bu şampiyonları unutuldu! Bakın şimdi ne yapıyorlar

Murat Boz, Hadise, Mustafa Sandal ve Hülya Avşar ile başlayan maceranın üzerinden tam 7 yıl geçti. 2012 yılından beri şampiyon olan kişilerin yarışmadan sonra daha da yükseleceği konuşulsa da, şu anda çoğu kişi kazananların ismini bile hatırlamıyor. İşte O Ses Türkiye'nin geçmiş şampiyonları ve şimdiki hayatları...

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