O Ses Türkiye'nin bu şampiyonları unutuldu! Bakın şimdi ne yapıyorlar

Murat Boz, Hadise, Mustafa Sandal ve Hülya Avşar ile başlayan maceranın üzerinden tam 7 yıl geçti. 2012 yılından beri şampiyon olan kişilerin yarışmadan sonra daha da yükseleceği konuşulsa da, şu anda çoğu kişi kazananların ismini bile hatırlamıyor. İşte O Ses Türkiye'nin geçmiş şampiyonları ve şimdiki hayatları...
OĞUZ BERKAY FİDAN: 2012 yılında ilk bölümü yayınlanan O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonu Oğuz Berkay Fidan, Murat Boz'un takımındaydı. Murat Boz'un onu piyasaya nasıl süreceği merakla bekleniyordu. Şampiyon olduktan sonra uzun süre sessiz kalan Oğuz Berkay, aradan geçen 4 senenin ardından ancak 'Beni Ellerden Sayma' isimli bir albüm çıkarmıştı.
MUSTAFA BOZKURT: O Ses Türkiye 2. sezonunda jüri Murat Boz, Hadise, Mustafa Sandal ve Hülya Avşar'dan oluştu. Mustafa Sandal'ın yarışmacısı Mustafa Bozkurt şampiyon olmuştu.
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