O Ses Türkiye'de Hadise krizi! Acun Ilıcalı'nın göndermesi ortalığı karıştırdı

Gelen yarışmacının güzelliği hakkında konuşan Hadise, "Bir yarışmacı çok güzel ve karşısındakinden daha çok alkış alıyor diye onu seçmem. Ben bu olayı Karima da yaşadım. Karima, provalarda çok iyiydi ama sahneye çıktığında o kadar iyi değildi.