O Ses Türkiye'de Hadise krizi! Acun Ilıcalı'nın göndermesi ortalığı karıştırdı

TV8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye yeni bölümüyle 28 Ekim Pazar akşamı ekranlara geldi. Yarışmada hem güzelliği hem de performansı ile dikkat çeken Naz Dej'i takımlarına almak isteyen juri üyerleri birbirleriyle yarıştı.
Murat Boz ile Hadise arasında Naz Dej'in güzelliği üzerinden yürüyen polemiğe Acun Ilıcalı imalı bir göndermede bulununca Hadise isyan etti. Hadise'ye takılan Acun Ilıcalı ile jüri arasında komik diyaloglar yaşandı.
Gelen yarışmacının güzelliği hakkında konuşan Hadise, "Bir yarışmacı çok güzel ve karşısındakinden daha çok alkış alıyor diye onu seçmem. Ben bu olayı Karima da yaşadım. Karima, provalarda çok iyiydi ama sahneye çıktığında o kadar iyi değildi.
Karşısındaki Halil de çok güzeldi ve çok alkış aldı. Şimdi ben orada kız çok güzel diye Karima'yı mı seçeyim? Murat Boz ve Acun bu konuda çok eğleniyor ama ben sinirlenmeyeceğim." dedi.
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