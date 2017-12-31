O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Yılmaz Vural ve Cem Yılmaz düeti geceye damga vurdu

TV 8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Yılmaz Vural ve Cem Yılmaz düeti ve esprileri izleyenleri kahkahaya boğarken Yılmaz Vural'ın performansı ise izleyenleri mest etti. Ünlülerin konuk olduğu O Ses Türkiye yılbaşı özel programı 20:00'de başlayan ve gece 02:00'ye kadar devam edecek olan O Ses Türkiye daha sonra kendini magazin dünyasına bırakacak.

YILMAZ VURAL KİMDİR?

Yılmaz Vural (d. 1 Ocak 1953 Adapazarı, Sakarya), Türk teknik direktör. TFF 1.lig ekiplerinden Boluspor'u çalıştırmaktadır. Şubat 2015 itibarıyla kariyerinde toplam 32 takım çalıştırmıştır.

Futbolculuk kariyeri

1970-1974 yılları arasında amatör futbolcu olarak top koşturan Yılmaz Vural, 1974-1975 sezonunda 2. Lig ekibi Sivasspor'da profesyonel futbol kariyerine başladı. Sonrasında 3. Lig kulüplerinden Tekirdağspor ve Hacettepe'de forma giydi. 1978-1979 sezonununun sonunda 3. Lig'de forma giydiği Ankara Demirspor'da profesyonel futbol kariyerine nokta koyup antrenörlüğe başladı.

Teknik direktörlük kariyeri

Türk futboluna teknik direktör olarak hizmet etmekte olan bir spor adamıdır. Okan Üniversitesi, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı. Vural, yeni öğretim döneminde Spor Yönetimi Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak futbol derslerini verecektir. 20 Şubat 2014 tarihinde, Spor toto 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Bayrampaşaspor kulübünü devralmak istediğini açıkladı.

Futbol dışı hayatı

Gurbetçi Şaban filminde küçük bir sahnede oynamıştır.  Ayrıca 2014 yapımı Oflu Hoca'nın Şifresi filminde konuk oyuncu olarak rol almıştır. Caparol Alpina Max (Filli Boya), Lipton Ice Tea, Finansbank ve İstanbul Prestij Park gibi markaların reklam filmlerinde oynamıştır.

Özel hayatı

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

  • Medya 31 Aralık 2017 22:18
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