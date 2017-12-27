O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde Cem Yılmaz ve Yılmaz Vural düeti

O Ses Türkiye 2018 yılbaşı özel programında sahneye çıkacak ünlü isimler belli oldu. Acun Ilıcalı, yılbaşı programı çekimlerinden ilk videoları da Instagram'dan paylaştı..

TV8'in yılbaşı klasiği olan O Ses Türkiye'nin 31 Aralık gecesi yayınlanacak özel bölümünde, Cem Yılmaz, Aleyna Tilki, Ozan Güven, Özkan Uğur, Zafer Algöz, Tolga Sarıtaş, Gizem Karaca, Cenk Tosun, Avatar Atakan ve ünlü teknik direktör Yılmaz Vural konuk olacak.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile Özkan Uğur jüri koltuğunda oturacak.

O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünün çekimleri de yapıldı. Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Yılmaz Vural'ın düetinden görüntüleri Instagram'da story olarak paylaştı. Cem Yılmaz ve Yılmaz Vural, Kazım Koyuncu'nun Hayde isimli şarkısını seslendirdi. Ozan Güven ise Yıldız Tilbe ile eğlenceli bir düete imza attı. O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Pazar 20.00'de TV8'de!