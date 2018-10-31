O Ses Türkiye yarışmacısı Nazar'ın ölümü Acun Ilıcalı'yı yasa boğdu!

Öte yandan yarışmanın jurilerinden Hadise'de Nazar'ın ölümüyle büyük şok yaşadı. Şarkıcı sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: "Nazar... Sözün bittigi yer... O Ses Çocuklarda seninle tanıştık, çalıştık ve vakit geçirdik..Şimdi melek oldun uçtun gittin.. Aklım almıyor, o büyük güzel ailen için Allah'tan güç ve sabır diliyorum... Ve sen artık meleklerin arasından bizi izliyorsun cenetten... Nazar..."