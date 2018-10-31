O Ses Türkiye yarışmacısı Nazar'ın ölümü Acun Ilıcalı'yı yasa boğdu!

O Ses Türkiye yarışmasıyla tanınan Nazar Nurkaya'nın vakitsiz ölümü programının yapımcısı Acun Ilıcalı'yı yasa boğdu.

O Ses Türkiye yarışmacısı Nazar'ın ölümü Acun Ilıcalı'yı yasa boğdu!

O Ses Türkiye yarışmasıyla tanınan Kaya ailesinin en küçük üyesi Nazar Nurkaya geçtiğimiz günlerde mide bulantısı şikayetiyle gittiği hastanede hemşirenin yaptığı yanlış iğne nedeniyle damarlarının zarar görmesiyle yoğun bakıma alınmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

16
O Ses Türkiye yarışmacısı Nazar'ın ölümü Acun Ilıcalı'yı yasa boğdu!

Küçük Nazar'ın acı ölümü Acun Ilıcalı yasa boğdu. Ilıcalı, Nazar'ın ölümüyle ilgili yaptığı Instagram paylaşımında "Çok erken çok acı, söyleyecek bir şey bulamıyorum. Tatlı güzel Nazar mekanın cennet olsun, Allah ailene sabır versin" dedi.

26
O Ses Türkiye yarışmacısı Nazar'ın ölümü Acun Ilıcalı'yı yasa boğdu!

Öte yandan yarışmanın jurilerinden Hadise'de Nazar'ın ölümüyle büyük şok yaşadı. Şarkıcı sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: "Nazar... Sözün bittigi yer... O Ses Çocuklarda seninle tanıştık, çalıştık ve vakit geçirdik..Şimdi melek oldun uçtun gittin.. Aklım almıyor, o büyük güzel ailen için Allah'tan güç ve sabır diliyorum... Ve sen artık meleklerin arasından bizi izliyorsun cenetten... Nazar..."

36
O Ses Türkiye yarışmacısı Nazar'ın ölümü Acun Ilıcalı'yı yasa boğdu!

Murat Boz: Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun Nazar. Nurlar içinde uyu.

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro