O Ses Türkiye yarışmacısı Nazar'ın ölümü Acun Ilıcalı'yı yasa boğdu!

O Ses Türkiye yarışmasıyla tanınan Kaya ailesinin en küçük üyesi Nazar Nurkaya geçtiğimiz günlerde mide bulantısı şikayetiyle gittiği hastanede hemşirenin yaptığı yanlış iğne nedeniyle damarlarının zarar görmesiyle yoğun bakıma alınmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Küçük Nazar'ın acı ölümü Acun Ilıcalı yasa boğdu. Ilıcalı, Nazar'ın ölümüyle ilgili yaptığı Instagram paylaşımında "Çok erken çok acı, söyleyecek bir şey bulamıyorum. Tatlı güzel Nazar mekanın cennet olsun, Allah ailene sabır versin" dedi.
Öte yandan yarışmanın jurilerinden Hadise'de Nazar'ın ölümüyle büyük şok yaşadı. Şarkıcı sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: "Nazar... Sözün bittigi yer... O Ses Çocuklarda seninle tanıştık, çalıştık ve vakit geçirdik..Şimdi melek oldun uçtun gittin.. Aklım almıyor, o büyük güzel ailen için Allah'tan güç ve sabır diliyorum... Ve sen artık meleklerin arasından bizi izliyorsun cenetten... Nazar..."
Murat Boz: Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun Nazar. Nurlar içinde uyu.
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