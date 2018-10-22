O Ses Türkiye şampiyonu Şahin Kendirci'den inanılmaz değişim

2014 yılında henüz 13 yaşındayken Tv8'de yayınlanan 'O Ses Çocuklar' yarışmasına katılarak şampiyon olmayı başaran Şahin Kendirci, efsane isim Müslüm Gürses'in hayatının anlatıldığı filmde rol alacak. Filmde Müslüm Gürses'in gençliğini canlandıracak olan Şahin Kendirci dün O Ses Türkiye yarışmasına konuk oldu.

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'O Ses Çocuklar' yarışmasında şampiyon olarak tanınan Şahin Kendirci, yıllar sonra aynı sahneye bu defa bir oyuncu olarak çıktı. Kıvırcık saçlarıyla ve uzayan boyuyla herkesi şaşırtan Şahin Kendirci, Müslüm filminin müziği olan 'Adana'ya gidek' türküsünü seslendirdi ve büyük beğeni topladı.