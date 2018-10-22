O Ses Türkiye şampiyonu Şahin Kendirci'den inanılmaz değişim

2014 yılında henüz 13 yaşındayken Tv8'de yayınlanan 'O Ses Çocuklar' yarışmasına katılarak şampiyon olmayı başaran Şahin Kendirci, efsane isim Müslüm Gürses'in hayatının anlatıldığı filmde rol alacak. Filmde Müslüm Gürses'in gençliğini canlandıracak olan Şahin Kendirci dün O Ses Türkiye yarışmasına konuk oldu.
Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'O Ses Çocuklar' yarışmasında şampiyon olarak tanınan Şahin Kendirci, yıllar sonra aynı sahneye bu defa bir oyuncu olarak çıktı. Kıvırcık saçlarıyla ve uzayan boyuyla herkesi şaşırtan Şahin Kendirci, Müslüm filminin müziği olan 'Adana'ya gidek' türküsünü seslendirdi ve büyük beğeni topladı.
Ayla filmiyle rekorları alt üst eden yapımcı Mustafa Uslu, yeni sinema filmi olan Müslüm'de Müslüm Gürses'in gençliğini oynayacak olan isim olarak Şahin Kendirci'yi seçti. Şahin'i Youtube'de keşfettiğini söyleyen Mustafa Uslu, herkesin beğeneceği ve Müslüm Gürses hakkında hiç bilinmeyenlerin anlatıldığı bir film yaptıklarını söyledi.
Müslüm Gürses'e saz çalmayı öğreten Limoncu Ali'nin oğlu Ali Limoncu'yla birlikte O Ses Türkiye sahnesine çıkan Şahin Kendirci'yi sahnede gören Hadise büyük şaşkınlık yaşadı. Kendirci, şampiyon olduğu sene Hadise'nin takımında yer almıştı.
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