O Ses Türkiye jürisi Hadise'den cesur paylaşım makyajsız haliyle...

33 yaşındaki Belçika asıllı Türk şarkıcı Hadise aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yine olay oldu. Önce makyajsız halini ardından makyajlı halini paylaşan güzel şarkıcı Hadise takipçileri tarafından geçer not aldı.

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