O Ses Türkiye jürisi Hadise'den cesur paylaşım makyajsız haliyle...

33 yaşındaki Belçika asıllı Türk şarkıcı Hadise aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yine olay oldu. Önce makyajsız halini ardından makyajlı halini paylaşan güzel şarkıcı Hadise takipçileri tarafından geçer not aldı.
BEFORE AFTER AKIMINA UYDU Kuaförde önce makyajsız ve saçları dağınık halde poz veren ünlü şarkıcı Hadise ardından paylaştığı story ile göz doldurdu.
Geçtiğimiz ayda reklam filmi için bir içecek firmasıyla 3.5 milyon lira karşılığında anlaşan ünlü şarkıcı Hadise sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında.
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