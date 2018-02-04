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O Ses Türkiye finalistleri kimler-2018 birinci kim oldu son oy oranları

O Ses Türkiye finalistleri kimler-2018 birinci kim oldu son oy oranları

O Ses Türkiye finalisteleri kimler, kimler O Ses Türkiye finalisti oldu, Yıldız Tilbe'nin takımında, Gökhan'ın takımında, Hadise'nn takımında ve Murat Boz'un takımında kimler var sorusunu bugünün en çok merak edilen konularının başında geldi. O Ses Türkiye 2018 birincisi bu akşam canlı yayınla TV8'de saat 23.30'da cevabını bulacak. O Ses Türkiye 2018 finalistleri birbirinden iddialı. Bu akşam final sahnesinde Murat'ın takımından Aydan Kahraman ve Nihat Mugil; Yıldız Tilbe'nin takımından Ceren Düzova, Gökhan'ın takımından Lütfiye Özipek ve Yener Bulut-Ümit Durak ikilisi, Hadise'nin takımından ise Oğulcan Bolcan kıyasıya kapışacak.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2018 12:45 - Güncelleme: 04-02-2018 12:45

O Ses Türkiye finalisti kimler oldu sorusu O Ses Türkiye finaline saatler kala merak konusu oldu. 2018 O Ses Türkiye birincisi kim oldu sorusuna bu akşam saat 23.30 civarında roter onaylı sonuçlarla karar verilecek. Hadise'nın final takımında bu akşam Oğulcan Bolcan, Murat Boz'un takımında Aydan Kahraman ve Nihat Mugil, Yıldız Tilbe'nin takımında Ceren Düzova ve Gökhan'ın takımında Lütfiye Özipek ve Yener Bulut-Ümit Durak ikilisi kıyasıya kapışacak. 

Erken final ile herkesi şaşırtan O Ses Türkiye 2018'e bu akşam nokta koyulacak ve bir isim O Ses Türkiye'nin birincisi olacak. Sosyal medyada birkaç isim favori olarak gösterilse de son karar roter onaylı zarftan çıkacak.

O SES TÜRKİYE FİNALİSTLER KİMLER: Final haftası tanıtım fragmanıyla duyurulan O Ses Türkiye, 4 Şubat Pazar akşamı büyük finaliyle ekranlara veda edecek. Peki, yarı finale kalan isimler kimlerdi?

Gökhan'ın takımı: Lütfiye Özipek, Selenay Dağdelen, Yener Bulut-Ümit Durak, Benjamin Kaggwa

Hadise'nin takımı: Oğulcan Bolcan, Berzan Emrah İgan

Murat Boz'un takımı: Aydan Kahraman, Mehmet Demiray, Nihat Mugil, Aslı Çobanoğlu

Yıldız Tilbe'nin takımı: Ceren Düzova

ACUN ILICALI SUNUCULUĞU BIRAKMIŞTI: O Ses Türkiye 2018 sezon finali için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı’nın yerini Jess Molho’ya bıraktığı, jüri koltuğunda ise Hadise, Murat Boz, Gökhan Özoğuz ve Yıldız Tilbe’nin oturduğu O Ses Türkiye’de önce çeyrek, ardından final, en son ise final heyecanı yaşanacak.

O SES TÜRKİYE BİRİNCİLERİ KİMLERDİ? : O Ses Türkiye geçen yılın birincisi Hadise'nin takımından Dodan Özer olmuştu. O Ses Türkiye yarışmasının önceki şampiyonları ise Emre Sertkaya, Hasan Doğru, Elnur Hüseynov, Oğuz Berkay Fidan ve Mustafa Bozkurt'du... Peki O Ses Türkiye birincileri nerede ne yapıyorlar? Gelin hayatlarına kısaca bakalım;

DODAN ÖZER 2017 O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ : O Ses Türkiye'nin geçen yıl birincisi Hadise'ye özlediği şampiyonluğu getiren Dodan Özer isimli yarışmacıydı. 39 yaşında olan Dodan Özer Dodan Özer, aslen Muş'un Varto ilçesinden.

EMRE SERTKAYA O SES TÜRKİYE 2016 BİRİNCİSİ : O Ses Türkiye 2016 şampiyonu Emre Sertkaya Gökhan'ın yarışmacısıydı.

ELNUR HÜSEYNOV 2015 O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ : O Ses Türkiye 2015 şampiyonu Elnur Hüseynov Ebru Gündeş'in yarışmacısıydı. Azeri yarışmacı Elnur Hüseynov muhteşem sesiyle ve yorumuyla ilk günden şampiyonluğunu ilan etmişti. O sezon herkes Ebru Gündeş'in Azeri şarkıcıyı özel olarak getirtip eşini şampiyon yaptırdığını konuştu.

HASAN DOĞRU 2014 O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ : O Ses Türkiye 2014 şampiyonu olan Hasan Doğru değişimi ile herkesi en çok şaşırtan isim oldu. Hasan diyete girdi ve yıllardır veremediği kiloları eritip yepyeni bir insan oldu.

MUSTAFA BOZKURT O SES TÜRKİYE 2013 BİRİNCİSİ : O Ses Türkiye 2013 şampiyonu Mustafa Bozkurt Mustafa Sandal'ın yarışmacısıydı.

OĞUZ BERKAY FİDAN 2012 O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ : O Ses Türkiye 2012 şampiyonu Oğuz Berkay Fidan olmuştu. O Ses Türkiye'nin birinci şampiyonu olan Oğuz Berkay Fidan Murat Boz'a ilk ve tek şampiyonluğunu kazandırdı.

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