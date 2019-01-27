O Ses Türkiye finale kalanlar 2019 kimler hangi takımdan

O Ses Türkiye yarışmasında sona gelindi. Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Hadise ve Seda Sayan’ın arasında kıyasıya geçen mücadelede finale kimlerin kaldığı merak konusu oldu. Seda Sayan, O Ses Türkiye'de finale yarışmacı çıkaramazken, Murat Boz 2, Hadise 1 ve Beyaz 3 yarışmacıyı sokmayı başardı. Peki O Ses Türkiye finalistleri kimler oldu? İnternethaber olarak cevabını sizler için derledik.
O SES TÜRKİYE FİNAL NE ZAMAN SAAT KAÇTA: Dün yayınlanan yarı final bölümünde finalistlerin belli olmasının ardından final heyecanı başladı. O Ses Türkiye final bölümü 27 Ocak Pazar saat 20:00’de TV8'den canlı olarak yayınlanacak.
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