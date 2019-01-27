O Ses Türkiye finale kalanlar 2019 kimler hangi takımdan

O Ses Türkiye'nin 2019 kazananını öğrenmeye saatler kaldı. Dün akşam TV 8'de yayınlanan yarı finalle finalistler belli oldu. Peki O Ses Türkiye 2019'da finale hangi takımdan kimler kaldı? O Ses Türkiye finali saat kaçta?

O Ses Türkiye finale kalanlar 2019 kimler hangi takımdan

O Ses Türkiye yarışmasında sona gelindi. Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Hadise ve Seda Sayan’ın arasında kıyasıya geçen mücadelede finale kimlerin kaldığı merak konusu oldu. Seda Sayan, O Ses Türkiye'de finale yarışmacı çıkaramazken, Murat Boz 2, Hadise 1 ve Beyaz 3 yarışmacıyı sokmayı başardı. Peki O Ses Türkiye finalistleri kimler oldu? İnternethaber olarak cevabını sizler için derledik.

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O Ses Türkiye finale kalanlar 2019 kimler hangi takımdan

O SES TÜRKİYE FİNAL NE ZAMAN SAAT KAÇTA: Dün yayınlanan yarı final bölümünde finalistlerin belli olmasının ardından final heyecanı başladı. O Ses Türkiye final bölümü 27 Ocak Pazar saat 20:00’de TV8'den canlı olarak yayınlanacak.

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O Ses Türkiye finale kalanlar 2019 kimler hangi takımdan

O SES TÜRKİYE NASIL OY KULLANILIR: O Ses Türkiye'de desteklediğiniz finaliste oy atmak için yarışmacının adını 1890'a SMS atabilir ya da TV8 Yan Ekran uygulamasıyla destek olabilirsiniz O Ses Türkiye de gönderdiğiniz her oy için 2,69 TL ücret ödersiniz.

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O Ses Türkiye finale kalanlar 2019 kimler hangi takımdan

TV8 YAN EKRAN UYGULAMASI NASIL YÜKLENİR: TV8 yan ekran uygulamasını App Store ve Google Play Store'dan indirebilir, giriş yaptıktan sonra ekranda verilen süre içinde oy kullanabilirsiniz.

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