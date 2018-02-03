'O Ses Türkiye' de kıyamet koptu! Fena kapıştılar

TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasının final tarihi belli olduk. Geçen sene Mart ayında final yapan O Ses Türkiye, bu yıl erken veda ediyor. O Ses Türkiye'nin final bölümünün, 4 Şubat Pazar akşamı canlı yayınla ekranda olacağı konuşulurken bomba bir haber magazin gündemine düştü. Önceki gün 'O Ses Türkiye' yarışmasının çekimlerinde kıyamet koptu. Jüri üyeleri arasında bulunan Yıldız Tilbe ve Gökhan Özoğuz, çekimler sırasında bir yarışmacı yüzünden tartıştılar.

Gökhan Özoğuz'un yarışmacısını Türkçe şarkı seslendirmediği için eleştiren Yıldız Tilbe'nin yarışmacıya "Sesin çok güzel ancak keşke bir tane de Türkçe şarkı söyleseydin" demesi üzerine Özoğuz, yarışmacısını eleştiren Tilbe'ye sert sözler söyleyerek stüdyoyu terk etti. Özoğuz'un yarışmacısını Türkçe şarkı seslendirmediği için eleştiren Yıldız Tilbe'nin yarışmacıya "Sesin çok güzel ancak keşke bir tane de Türkçe şarkı söyleseydin" demesi üzerine Özoğuz, yarışmacısını eleştiren Tilbe'ye sert sözler söyleyerek stüdyoyu terk etti.