O Ses Türkiye birincisi kimdir? Eski şampiyonları ne yapıyor

O Ses Türkiye 2018 birincisi kim oldu sorusu 4 Şubat pazar gecesi TV8 kanalındaki şampiyonluk yarışıyla ortaya çıkacak. Peki O Ses Türkiye birincileri kimdi, en son O Ses Şampiyonu kim olmuştu? Gelin O Ses Türkiye 2018 finali öncesinde eski birincileri hatırlayalım. O Ses Türkiye yarışmasının önceki şampiyonları Dodan Özer, Emre Sertkaya, Hasan Doğru, Elnur Hüseynov, Oğuz Berkay Fidan ve Mustafa Bozkurt'du... Peki O Ses Türkiye birincileri nerede ne yapıyorlar? İşte o Ses'in eski yüzleri ve son halleri;
DODAN ÖZER 2017 O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ : O Ses Türkiye'nin geçen yıl birincisi Hadise'ye özlediği şampiyonluğu getiren Dodan Özer isimli yarışmacıydı. 39 yaşında olan Dodan Özer Dodan Özer, aslen Muş'un Varto ilçesinden. İstanbul'da yaşayan Dodan Özer, ailesi İzmir'e yerleşince müziğe kendini daha çok verdi.
EMRE SERTKAYA O SES TÜRKİYE 2016 BİRİNCİSİ : O Ses Türkiye 2016 şampiyonu Emre Sertkaya ile başlayalım. O Ses Türkiye'nin son birincisi Emre Sertkaya şimdilerde çıkardığı single ile dikkat çekmeye çalışıyor. Emre O Ses Türkiye ile gelen şöhnetini yurdun dört bir yanında konser ve barlardaki şarkıcılığı ile nakite dönüştürdü. Emre Sertkaya para kazansa da henüz kalıcı bir şöhrete sahip olamadı.
HASAN DOĞRU 2014 O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ : O Ses Türkiye 2014 şampiyonu olan Hasan Doğru değişimi ile herkesi en çok şaşırtan isim oldu. Gökhan 'ın ilk şampiyonluğu kazandığı seneydi. Hasan Doğru da onun yarışmacısıydı. O Ses Türkiye 2014 yılı finaline kalan 4 isim de Gökhan Özoğuz'un takımından çıkmıştı. O Ses Türkiye birincisi olduktan sonra Hasan Doğru'nun hayatındaki en büyük değişiklik görünümünde oldu. Hasan diyete girdi ve yıllardır veremediği kiloları eritip yepyeni bir insan oldu.
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