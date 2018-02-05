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O Ses Türkiye birincisi 2018 şampiyonu kim oldu?

O Ses Türkiye finali 04.02.2018 Pazar gecesi TV8 canlı yayınıyla ekrana geldi. O Ses Türkiye birincisi olmaya aday isimler Aydan Kahraman, Ceren Düzova, Lütfiye Özipek, Nihat Mugil, Oğulcan Bolcan, Yener Bulut-Ümit Durak'tı. O Ses Türkiye'nin 2018 şampiyonu ise Gökhan Özoğuz'un takımından Lütfiye Özipek oldu.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2018 21:00 - Güncelleme: 05-02-2018 00:48

O Ses Türkiye yarışması Survivor için geri sayım başlayınca ekranlara erken bir şekilde veda etti. O Ses Türkiye 2018 şampiyonunu belirleyecek büyük final saat 20.00'da canlı yayınla başladı. 00.00'da büyük SMS oylaması sona erdi. Kazanan yarışmacı Gökhan Özoğuz'un takımından Lütfiye Özipek oldu.

O SES TÜRKİYE 2018 ŞAMPİYONU: O Ses Türkiye'nin bu seneki finalinde son 2'ye Gökhan Özoğuz'un yarışmacıları kaldı. Lütfiye Özipek ve Yener Bulut-Ümit Durak ikilisi finalde kıyasıya yarıştı. SMS oylaması saat 00.00'da sona erdi. Lütfiye Özipek, O Ses Türkiye tarihinin kazanan ilk kadın yarışmacısı oldu.

LÜTFİYE ÖZİPEK KİMDİR? Lütfiye Özipek, 1990 yılında Kıbrıs'ta dünyaya geldi. Müzikal kariyerine çok küçük yaşta piyano çalarak başlayan Özipek, o günden beri serüvenine devam ediyor. Özipek, lise eğitimini Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamlamasının ardından, önce University Of Nicosia'da caz eğitimi, ardından İngiltere'de Pop Müzik ve Söz Yazarlığı Eğitimi alarak 2013'te mezun oldu. Kıbrıs'ta verdiği konserlerinde pop, caz ve alternatif müziğe yer veren Özipek, Türkiye'de kendi söz ve bestelerinden oluşan albüm için çalışmalarını sürdürüyor.

O Ses Türkiye finalistlerinin son performansları

FİNAL 2. TUR SMS SONUÇLARI: O Ses Türkiye finali 2. turunda şarkılarını seslendiren 4 yarışmacı arasından en çok SMS desteğini alan Gökhan Özoğuz'un takımından Lütfiye Özipek ve Yener Bulut-Ümit Durak büyük finale kaldı. Böylelikle Gökhan Özoğuz'un yarışmacılarından biri şampiyon olmayı garantiledi.

Murat Boz'un takımından Nihat Mugil ve Hadise'nin takımından Oğulcan Bolcan ise finalin 2. turunda şampiyonluk şanslarını kaybetti.

FİNAL 1. TUR SMS SONUÇLARI: O Ses Türkiye finali 1. turunda şarkılarını seslendiren 6 yarışmacı arasından en az SMS desteğini alan 2 yarışmacı şampiyonluğa veda etti. Murat Boz'un takımından Aydan Kahraman ve Yıldız Tilbe'nin takımından Ceren Düzova bu turda şampiyonluk şansını yitirdi.

FİNALE KALAN İSİMLER KİMLER OLDU?: O Ses Türkiye finalistleri Cumartesi akşamı yarı finalde belli oldu. O Ses Türkiye final gecesinde, 6 isim seslendirdiği parçalar ile adını finale yazdırdı.

SMS ile halk oylamasının ardından ise finale kalan isimler belirlendi. İşte finalist isimler:

O SES TÜRKİYE BİRİNCİLERİ KİMLERDİ?: O Ses Türkiye geçen yılın birincisi Hadise'nin takımından Dodan Özer olmuştu. O Ses Türkiye yarışmasının önceki şampiyonları ise Emre Sertkaya, Hasan Doğru, Elnur Hüseynov, Oğuz Berkay Fidan ve Mustafa Bozkurt'du.

DODAN ÖZER, 2017 O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ: O Ses Türkiye'nin geçen yıl birincisi Hadise'ye özlediği şampiyonluğu getiren Dodan Özer isimli yarışmacıydı. 39 yaşında olan Dodan Özer Dodan Özer, aslen Muş'un Varto ilçesinden.

EMRE SERTKAYA, O SES TÜRKİYE 2016 BİRİNCİSİ: O Ses Türkiye 2016 şampiyonu Emre Sertkaya Gökhan'ın yarışmacısıydı.

ELNUR HÜSEYNOV, 2015 O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ: O Ses Türkiye 2015 şampiyonu Elnur Hüseynov Ebru Gündeş'in yarışmacısıydı. Azeri yarışmacı Elnur Hüseynov muhteşem sesiyle ve yorumuyla ilk günden şampiyonluğunu ilan etmişti. O sezon herkes Ebru Gündeş'in Azeri şarkıcıyı özel olarak getirtip eşini şampiyon yaptırdığını konuştu.

HASAN DOĞRU 2014, O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ: O Ses Türkiye 2014 şampiyonu olan Hasan Doğru değişimi ile herkesi en çok şaşırtan isim oldu. Hasan diyete girdi ve yıllardır veremediği kiloları eritip yepyeni bir insan oldu.

MUSTAFA BOZKURT, O SES TÜRKİYE 2013 BİRİNCİSİ: O Ses Türkiye 2013 şampiyonu Mustafa Bozkurt Mustafa Sandal'ın yarışmacısıydı.

OĞZU BERKAY FİDAN, 2012 O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ: O Ses Türkiye 2012 şampiyonu Oğuz Berkay Fidan olmuştu. O Ses Türkiye'nin birinci şampiyonu olan Oğuz Berkay Fidan Murat Boz'a ilk ve tek şampiyonluğunu kazandırdı.

O Ses Türkiye birincisi kimdir? Eski şampiyonları ne yapıyor?O Ses Türkiye birincisi kimdir? Eski şampiyonları ne yapıyor?O Ses Türkiye birincisi kimdir? Eski şampiyonları ne yapıyor?O Ses Türkiye birincisi kimdir? Eski şampiyonları ne yapıyor?HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 05 Şubat 2018 01:02 bız ırandan bu yarışmayı takıp edıyorduk lütfıyeye tebrıkler yolun açık olsun

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