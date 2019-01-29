O ses bitince boşta kaldı Beyazıt Öztürk'ten show haberi

20 Nisan'da Almanya'da sevenleriyle buluşacak: Beyazıt Öztürk, Avrupa'da gurbetçilerle buluşacağı Beyaz Show'la ilgili O Ses Türkiye'nin yarı finalinde açıklamalarda bulundu. 20 Nisan'da Almanya'da Beyaz Show yapacak olan Beyaz, bu güzel haberi O Ses Türkiye'nin yarı final programında duyurdu.