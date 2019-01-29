O ses bitince boşta kaldı Beyazıt Öztürk'ten show haberi

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk hayranlarına müjdeli haberi verdi. O Ses Türkiye'nin bitmesiyle birlikte boşa çıkan Beyaz'dan hayranlarını sevindiren bir haber geldi.

O ses bitince boşta kaldı Beyazıt Öztürk'ten show haberi

Beyaz Show'la milyonların sevgisini kazanan Beyazıt Öztürk, sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'de jüri üyesi olarak sevenlerini eğlendirmeye devam ediyor. Ünlü şovmen geçen akşam, hayranlarını güzel haberle sevindirdi.

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O ses bitince boşta kaldı Beyazıt Öztürk'ten show haberi

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk hayranlarına müjdeli haberi verdi. Öztürk, Beyaz Show'u 20 Nisan'da Almanya'da yapacağını duyurdu.

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O ses bitince boşta kaldı Beyazıt Öztürk'ten show haberi

20 Nisan'da Almanya'da sevenleriyle buluşacak: Beyazıt Öztürk, Avrupa'da gurbetçilerle buluşacağı Beyaz Show'la ilgili O Ses Türkiye'nin yarı finalinde açıklamalarda bulundu. 20 Nisan'da Almanya'da Beyaz Show yapacak olan Beyaz, bu güzel haberi O Ses Türkiye'nin yarı final programında duyurdu.

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O ses bitince boşta kaldı Beyazıt Öztürk'ten show haberi

'Beyaz'ın antrenmanı var': Acun ılıcalı da bu haberi "Beyaz'ın antrenmanı var" diyerek duyurdu.

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