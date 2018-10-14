O şarkıcı gözaltına alındı! İnsanların milyonlarca lirasını bakın nasıl çalmış

Bursa Emniyet Müdürülüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa merkezli 13 ilde elektronik ortamda dolandırıcılık yapan çeteye yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Bir ay önce klip çıkaran ve kendini şarkıcı olarak tanıtan Emir Ekin'in dolandırıcı olduğu ortaya çıktı. Emir Ekin'in gerçek adı ise Süleyman çıktı.

Operasyonda gözaltına alınan 34 şüphelinin, vatandaşları 20 milyon lira dolandırdığı öğrenildi. Operasyonda çok sayıda pos cihazı, kredi kartı, hard disk, sahte ehliyet ve sahte kimlik ile sim kart ele geçirildi. Şüphelilerin, özel yazılımlı pos cihazlarıyla kredi ve banka kartlarını kopyalayıp, kendini polis, asker, hakim, savcı ya da banka görevlisi olarak tanıttıkları belirlendi.