O şarkıcı gözaltına alındı! İnsanların milyonlarca lirasını bakın nasıl çalmış

Bursa'da dolandırıcılık yaptığı çete üyelerini de dolandırıp 'Emir Ekin' ismiyle klip çeken ve internette binlerce izlenme alan Süleyman E. vatandaşları 20 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. Emir Ekin ile 33 kişi polis ekiplerince gözaltına alınıdı.

O şarkıcı gözaltına alındı! İnsanların milyonlarca lirasını bakın nasıl çalmış

Bursa Emniyet Müdürülüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa merkezli 13 ilde elektronik ortamda dolandırıcılık yapan çeteye yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Bir ay önce klip çıkaran ve kendini şarkıcı olarak tanıtan Emir Ekin'in dolandırıcı olduğu ortaya çıktı. Emir Ekin'in gerçek adı ise Süleyman çıktı.

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O şarkıcı gözaltına alındı! İnsanların milyonlarca lirasını bakın nasıl çalmış

Operasyonda gözaltına alınan 34 şüphelinin, vatandaşları 20 milyon lira dolandırdığı öğrenildi. Operasyonda çok sayıda pos cihazı, kredi kartı, hard disk, sahte ehliyet ve sahte kimlik ile sim kart ele geçirildi. Şüphelilerin, özel yazılımlı pos cihazlarıyla kredi ve banka kartlarını kopyalayıp, kendini polis, asker, hakim, savcı ya da banka görevlisi olarak tanıttıkları belirlendi.

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O şarkıcı gözaltına alındı! İnsanların milyonlarca lirasını bakın nasıl çalmış

ÇETENİN ELE BAŞIYMIŞ! Gözaltına alınan şüphelilerden Süleyman E.'nin, dolandırıcılık çetesinin başında olduğu ve birlikte dolandırıcılık yaptığı arkadaşlarına, ''Banka, hesabınızdaki 150 bin lira paraya bloke koydu'' diyerek çeteden para kaçırdığı ve kaçırdığı para ile müzik klibi çektirdiği öğrenildi.

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O şarkıcı gözaltına alındı! İnsanların milyonlarca lirasını bakın nasıl çalmış

Klipte 'Emir Ekin' ismini kullanan Süleyman E.'nin klibi, sosyal müzik platformunda 250 binin üzerinde izlendi. Şüpheli, Süleyman E. ile beraberindeki 33 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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