O raporu neden saklıyorsun bayım?

Kemal Kılıçdaroğlu Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden alınmasına isyan ediyor, "Bizim belediye başkanlarımızın verilmeyecek tek kuruş hesabı yok" diye meydan okuyor.



Yersen!



Savunduğu adam işi öyle bir noktaya getirmişti ki CHP'nin milletvekilleri bile "Yahu yeter! Bu adamı disiplin soruşturması ile görevden alın" diye bağırır hale gelmişti.



Partinin önemli kurmaylarından İlhan Cihaner, 2016 yılının 26 Eylül'ünde bakın ne diyor:



"Sorun, birtakım akçeli işlere dair tartışmalar ve Belediyecilik tarzı da değildir. Partimizi içinden çürütebilecek oldukça sorunlu politik bir hattın daha belirgin hale gelmesidir. Parti Meclisimiz de iradesini, MYK’nın bu konuyu gündemine alması yönünde ortaya koymuştur. Merkez Yönetim Kurulu derhal bu yönde adım atıp bu tartışmaları sonlandırmalıdır.”



Partinin bir diğer önemli ismi Aykut Erdoğdu 4 Nisan 2016 tarihinde ne diyor, bir de ona bakalım:



"Bıçak kemiğe dayandı. Kan kusup, kızılcık şerbeti içtim demekten bıktım. Beşiktaş Belediye Başkanı hakkında derhal soruşturma başlatılmalı!.."



Şimdi de bir başka CHP'liye, Barış Yarkadaş'a kulak verelim. Yarkadaş, sahibi olduğu Gerçek Gündem isimli internet sitesinde 2014 Kasım ayında bakın neler yazmış:



"Ayıptır. Peşkeş çektiğiniz bu arazi, sizin VAKKO'dan 475 bin TL'ye doldurduğunuz özel gardırobunuz değil... Biz oradaki yağmayı anlatırken, hayatımızı riske ederek konuştuk. Şimdi siz, araziye VAKKO'dan nasıl doldurduğunuzu bildiğimiz gardırobunuz muamelesi yapmaya çalışıyorsunuz"



Altını çizerek bir kez daha hatırlatmakta yarar var. Bunları söyleyenler başka partiden değil ha!



CHP'nin milletvekilleri söylüyor.



Söyleyen sadece onlar değil, CHP'nin yayın organı olan gazeteler de aynı isyanı dile getiriyor.



Bakınız; Yurt Gazetesi:



"Biz dinamizmini CHP’den alan bir gazete olarak diyoruz ki; CHP bu virüs ile mücadele etmek zorunda… Yoksa bu virüs CHP’yi yiyecek. CHP bağırsaklarını temizlemek zorunda… Pis kokular trilyonluk rezidanslardan, cam kulelerden dışarı taşıyor artık… Şu an için münferit de olsa ‘virüs’ ve ‘ur’lar temizlemelidir. Bunda en büyük görev de Başbakan olmasını en az kendisi kadar arzu ettiğimiz Kemal Kılıçdaroğlu’nundur. Sorarım size, Murat Hazinedar’ın CHP’de ne işi var?"



Örnekleri çoğaltabiliriz ama sanırım bu kadarı yeter.



Şimdi, "Bizim başkanlarımızın kursağından bir kuruş haram lokma geçmemiştir" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na dönüp, "Yahu sen ciddi misin?" diye sormamız gerekiyor.



CHP'li belediyede görevlendirdiğin komisyon üyeleri "Bu adamda yok, yok. Hemen görevden alınmalı" diyecek. Partili milletvekilleri bu adamın pisliklerini bağıra bağıra haykıracak.



"Dinamizmini CHP'den alan" medya organları, "Bu adam CHP'yi batağa sürüklüyor, hemen alınmalı" diye manşetler atacak.



Ve sen çıkıp, "Bizim adamda sıkıntı yok" diyeceksin.



Şaka yapıyorsan, hiç komik değil. Yok eğer ciddi isen hakikaten çok komiksin.



"Bizim belidiye başkanımıza kumpas kuruldu" diyorsun da...



"Görevden alınsın" diyen senin milletvekillerin bayım! Kumpası kuranlar senin yanıbaşında işte!



Ya onlardan hesap sor, ya da çık sana sunulan komisyon raporunu kamuoyu ile paylaş!



Yüreğin yetiyorsa tabi ki...



Dipnot: Yazıyı yazarken AK Partili bir belediye başkanının bel altı videosu düştü internete. Birileri, "Yüreğin yetiyorsa bunu da yazsana" demeye başladığı için fikrimi söyleyeyim.



Meslek hayatım boyunca bana böylesi onlarca video gönderildi. Baykal'ın videosu da buna dahil. Tamamını elimin tersiyle ittim ve yayınlamadım.



Üzerine yazmayı da doğru bulmadım.



Uçkuruna yenilenleri, fermuar sorunu olanları yazı konusu yapmak benim geçebileceğim bir sınır değil.



Bunu benden istemeyin lütfen!