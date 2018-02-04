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O polisin silahına el konuldu! 2 el ateş etmiş...

O polisin silahına el konuldu! 2 el ateş etmiş...

Karaman'da gittiği kokoreççide kendileriyle ilgilenilmediği iddiasıyla garsonu tokatlayı tartıştığı iş yeri sahibini yumruklayarak başına tabanca doğrultan komiser yardımcısı E.E.’nin tabancasına el kondu.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2018 12:43 - Güncelleme: 04-02-2018 12:43

KARAMAN'da gittiği kokoreççide kendileriyle ilgilenilmediği iddiasıyla garsonu tokatlayı tartıştığı iş yeri sahibini yumruklayarak başına tabanca doğrultan komiser yardımcısı E.E.’nin tabancasına el kondu. Karaman Valiliği, E.E. ve olayı karışan diğer polis memuru B.Ş. hakkında adli soruşturmanın yanı sıra idari soruşturma başlatıldığını ve soruşturma için müfettiş istendiğini açıkladı.

Olay, Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi’nde meydana geldi. Konya'da görevli komiser yardımcısı E.E. ve Diyarbakır'da görevli özel harekat polisi B.Ş., izinlerini geçirmek için geldikleri Karaman’da, iki meslektaşlarıyla birlikte, Fatih Taşkıran’a ait kokoreççiye gitti. Komiser yardımcısı E.E. yemek yerken, yanına garsonu çağırdı ve iddiaya göre ’Neden bizimle daha çok ilgilenmiyorsunuz?’ diyerek kulağını çekip tokat attı.

İŞ YERİ SAHİBİNİN BAŞINA TABANCA DOĞRULTTU

Yemeğin ardından 4 polis, hesabı ödemek için kasaya gitti. Kasada duran iş yeri sahibi Fatih Taşkıran E.E.’ye, ’Elemanımızın bir kusuru mu oldu, neden tokat attınız?’ diye sordu. E.E. de tepki gösterip, Taşkıran’ı yumrukladı. Taşkıran da kasanın yanındaki kolonya şişesiyle polise vurarak karşılık verdi. Arbede sırasında E.E., beylik tabancasını çıkartıp Taşkıran’ın başına doğrulttu. Diğer polis memuru B.Ş. de garsona saldırıp, dövdü. Kavga, içerideki bir polis memuru ve diğer iş yeri çalışanlarının araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olay sırasında müşteriler ise korkup, panik içinde dışarı çıktı.

TABANCASINA EL KONULDU

Olayın ardından ifadeleri alınıp, serbest bırakılan 4 polisten Komiser Yardımcısı E.E.’nin silahına el konuldu. Karaman Valiliği de E.E. ve B.Ş. hakkında adli soruşturmanın yanı sıra, idari soruşturma başlatıldığını ve soruşturma için de müfettiş istendiğini açıkladı. Valilik dışarıda da devam eden olay sırasında polislerden biri tarafından havaya 2 el ateş edildiğinin tespit edildiğini belirtti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • darbeli matkap 04 Şubat 2018 12:54 hakim - neye gülüyorsun adam - duvarda adalet yazıyor ona gülüyorum

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