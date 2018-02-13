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O polisin 29 yıl hapsi istendi! Şok suçlamalar...

O polisin 29 yıl hapsi istendi! Şok suçlamalar...

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 17 yaşındaki B.A. adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan polis memuru O.Ç. (45) hakkında, 29 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Eklenme Tarihi: 13-02-2018 14:47 - Güncelleme: 13-02-2018 14:47

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde oturan 17 yaşındaki B.A., Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru O.Ç.'nin kendisini taciz ettiği iddiasıyla Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) şikâyette bulundu. Şikâyetin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

29 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ: Soruşturma kapsamında gözaltına alınan O.Ç., geçen yıl Eylül ayında 'cinsel taciz' ve 'cinsel istismar' suçlarından tutuklandı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, O.Ç.'nin, 'cebir tehdit kullanarak kişi hürriyetini yoksun kılma', 'çocuğun cinsel istismarı', 'cinsel taciz' suçlarından 29 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.

ÖNCE İFADESİNİ ALDI SONRA SAHTE HESAPTAN...: Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianameye göre, polis memuru O.Ç. ilaç içme vakası olarak polis merkezine gelen B.A.'nın ifadesini aldı ve ardından farklı isimde kullandığı sosyal medya hesabından mesaj atarak kızla konuşmaya başladı.

İFADE VERMEYE DİYE ÇAĞIRIP...: O.Ç. daha sonra cep telefonuyla görüşmeye başladığı genç kıza cinsel içerikli mesajlar attı. O.Ç., ifade verme bahanesiyle polis merkezine çağırdığı B.A.'ya binanın yanındaki depoda sarılmaya çalıştı. B.A., bağırıp tepki göstererek dışarı çıktı. Cinsel taciz ve cinsel istismar suçlarını işlediği belirtilen O.Ç. ise ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. O.Ç.'nin yakında hâkim karşısına çıkacağı öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • alp 13 Şubat 2018 17:05 SİZCE COCUGA BENZR BIR YERI VARMI. ULA

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