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O paylaşımlar için yeni fezleke: Köy köy mahalle mahalle...

O paylaşımlar için yeni fezleke: Köy köy mahalle mahalle...

 Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, 5 ayrı suçtan dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı.

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Eklenme Tarihi: 19-02-2018 15:15 - Güncelleme: 19-02-2018 15:15

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, 21 Ekim 2016'da, merkez Kayapınar ilçesindeki Kayapınar Belediyesi Spor Salonu'nda DBP tarafından düzenlenen toplantıya Demirtaş ile dönemin DBP Eş Genel Başkanları Sebahat Tuncel, Kamuran Yüksek, DTK Eş Başkanları Hatip Dicle, Leyla Güven ve HDP milletvekillerinin de bulunduğu yaklaşık 500 kişinin katıldığı belirtildi.

Toplantının basına kapalı yapılması nedeniyle içeriği ve konuşulanlar hakkında bilgi alınamadığına yer verilen fezlekede, toplantı öncesinde yazılı ve görsel basın ile uluslararası medya kuruluşları ve sosyal medyadan araştırma yapıldığı, toplantıyla ilgili herhangi bir haber ve paylaşıma rastlanılmadığı ifade edildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI: Emniyet görevlilerince toplantı sonrasında sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin araştırma gerçekleştirildiği bildirilen fezlekede, şunlar kaydedildi:

KÖY KÖY MAHALLE MAHALLE ÖRGÜTLENELİM: "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden 'Seferberlik ruhuyla örgütlenelim, direnerek kazanalım gündemi ile gerçekleştirdiğimiz geniş katılımlı bölge toplantısındayız.', 'Köy köy mahalle mahalle örgütlenelim.' şeklinde paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Söz konusu paylaşımlarda toplantı salonuna terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asıldığı görülmüştür. Ayrıca, toplantı sonrası DBP'nin internet sitesinde alınan kararlarla ilgili haber paylaşımı yapılmıştır.

Söz konusu toplantıda alınan kararlar ve paylaşımlar değerlendirildiğinde Demirtaş'ın, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama', 'cumhurbaşkanına hakaret', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek', 'suçu ve suçluyu övmek' ile 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarını işlediği anlaşılmıştır."

FEZLEKE MECLİS'TE: Demirtaş'ın halen milletvekili olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83. maddesi gereğince yasama dokunulmazlığına sahip bulunduğu kaydedilen fezlekede, belirtilen suçlardan dolayı hakkında soruşturma yürütülebilmesinin TBMM Başkanlığınca dokunulmazlığının kaldırılması şartıyla gerçekleşebileceği vurgulandı.

Anayasa'nın 83. maddesine istinaden Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulan fezleke, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması halinde Demirtaş hakkında belirtilen 5 suçla ilgili 3 yıl 6 aydan 16 yıla kadar hapis istemiyle dava açılacak.

DOKUNULMAZLIKLARIN KALDIRILMASI
Haklarında dosya bulunan milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasının yolunu açan Anayasa değişikliği, 20 Mayıs 2016'da TBMM'de kabul edilmiş, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ile milletvekilliği sona erdirilen ve parti üyeliği düşürülen eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu bazı HDP'liler tutuklanmıştı.
 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • mergen 19 Şubat 2018 15:27 orasını burasını teröristlere dayayanlara acıyacak degiliz en üst perdeden verilsin cezaları.

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