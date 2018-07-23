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O partide yolsuzluk ihracı: 900 bin liramızı aldı

O partide yolsuzluk ihracı: 900 bin liramızı aldı

Vatan Partisi’nin önemli isimlerinden Hasan Basri Özbey’in kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevkedildiği duyuruldu. Özbey, 900 bin lira tutarındaki partiye ait mali kaynağı kişisel servetine kattığı ve partiden bilgi gizlediği gerekçesiyle suçlanıyor.

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Eklenme Tarihi: 23-07-2018 14:19 - Güncelleme: 23-07-2018 14:19

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan tarafından yapılan yazılı açıklamada, Vatan Partisi’nin önemli isimlerinden Hasan Basri Özbey’in kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevkedildiği duyuruldu.

Reyhan tarafından yapılan açıklamadaki ifadeler:

Partimizin üyesi Hasan Basri Özbey, 900 bin TL tutarındaki Partiye ait mali kaynağı kişisel servetine kattığı, Parti’den bilgi gizlediği için Merkez Karar Kurulumuzun 30 Haziran 2018 tarih ve 10/22 kararıyla kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkedilmiştir.

Disiplin kuruluna sevk öncesi yaklaşık 6 ay boyunca Genel Sekreter Utku Reyhan, Genel Sayman Mehmet Bedri Gültekin, Genel Başkan Yardımcıları Serhan Bolluk ve Mehmet Cengiz farklı zamanlarda kendisiyle yüz yüze ve telefonla görüşerek söz konusu miktarı Partiye aktarması yönünde gerekli ahlâkî ve hukukî uyarılarda bulunmuşlardır. Hasan Basri Özbey, bu görüşmelerin kimisinde ödeme yapacağını beyan ettiyse de ilerleyen süreçte ödemeyeceğini kesin bir dille belirtmiştir. Olay disiplin kuruluna gittikten sonra yapılan görüşmelerde ise Özbey, Partiye ait kaynağın tamamını değil, kendisinin belirleyeceği cüz’i bir miktarı verebileceğini sözlü olarak beyan etmiştir.”

''KANITLAR AÇIK VE KESİNDİR''
“2014 yılından bu yana görev yapan bütün Genel Merkez yöneticileri, Merkez İşçi-Sendika Bürosu Üyeleri ve Merkez Hukuk Bürosu üyeleri kesin ve tereddütsüz bir biçimde aynı konuda tanıklık etmektedir. Kanıtlar açık ve kesindir.

Hasan Basri Özbey’e yakın kaynaklar ise olayın Zonguldak’taki işçilerin davasından kaynaklı olduğunu ileri sürdü.

Kaynakların aktarımına göre; Zonguldak’taki işçilerin davasından kazanılan gelirin yüzde 75’nin Vatan Partisi’ne aktarılmasına itiraz eden Özbey, "ben takdir edeyim be kadar verip vermeyeceğini" ifadelerini kullandı. Parti yönetiminin birkaç kez parayı isteyip alamaması üzerine disiplin süreci başlatıldı.

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