O maganda konuştu: Kız arkadaşlarımın gazına geldim

Maltepe sahil yolu İdealtepe mevkii Turgut Özal Bulvarı'nda motorsikletli bir maganda, Türkiye’de yapılmamış hareketleri yapmak için kız arkadaşlarıyla anlaşarak motosikletiyle yola çıktı. Kız arkadaşlarından birini sırtüstü yatıran motosikletli, akan trafikte araçların arasında metrelerce tek teker üstünde gitti. Hem kendi hem kız arkadaşı hem de sürücülerin canını hiçe sayarak trafikte giden maganda adeta terör estirdi. Trafikteki sürücüler şaşkın bakışlarla motosikletliyi izlerken, maganda o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.

Öte yandan motosikletliyi, bu tehlikeli akrobatik hareketiyle seyrettiği esnada trafik polisi fark etti. Elini kaldırarak motosikletliye durmasını gösteren polise aldırış etmeye motosikletli, yanından tek teker üstüne geçerek yoluna devam etti. Magandanın diğer bir görüntüsünde ise kız arkadaşlarını önlü ve arkalı motosiklete bindirip, tek teker üstünde giderken, tek teker üstünde gittiği esnada sırtüstü yatırdığı kız arkadaşının ayaklarının yere değdiği görüldü.

Görüntünün sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Maltepe Araştırma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Motorsikletin plakasından yola çıkan polis motorsiklet sürücüsü Erhan M'yi(26) gözaltına aldı.