O keşfin ardından dram çıktı!

Batı Ukrayna'daki küçük bir köyde arkeologlar tarafından yapılan inanılmaz keşfin sonucunda, bir kadının kocasına öbür dünyaya olan yolculuğunda refakat etmek istediği için canlı canlı gömüldüğü düşünüldü.

Batı Ukrayna'daki küçük bir köyde arkeologlar tarafından yapılan inanılmaz keşfin sonucunda, bir kadının kocasına öbür dünyaya olan yolculuğunda refakat etmek istediği için canlı canlı gömüldüğü düşünüldü.



Twitter

Facebook

Google Plus

1 6

Ukrayna'daki yaklaşık 3.000 yıllık bir mezarda, sanki sevgi dolu bir şekilde sarılıyormuş gibi görünen bir erkek ve kadının kemikleri bulundu. Olağanüstü mezarın Tunç Çağı'ndan olduğu düşünülüyordu. Tarih öncesi Vysotskaya kültüründen gelen çift, Batı Ukrayna'daki Ternopil kentinin güneyinde bulunan Petrykiv köyü yakınlarında bulundu.





Twitter

Facebook

Google Plus

2 6

"Kadın sağ kolunu kocasının boynuna dolamış, sol elini de kocasının sağ omuzuna sarmıştı. Kadının bacakları ise dizlerinden bükülmüştü ve kocasının gergin bacaklarının üzerinde duruyordu."

Twitter

Facebook

Google Plus

3 6