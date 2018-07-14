O keşfin ardından dram çıktı!

Batı Ukrayna'daki küçük bir köyde arkeologlar tarafından yapılan inanılmaz keşfin sonucunda, bir kadının kocasına öbür dünyaya olan yolculuğunda refakat etmek istediği için canlı canlı gömüldüğü düşünüldü.
Ukrayna'daki yaklaşık 3.000 yıllık bir mezarda, sanki sevgi dolu bir şekilde sarılıyormuş gibi görünen bir erkek ve kadının kemikleri bulundu. Olağanüstü mezarın Tunç Çağı'ndan olduğu düşünülüyordu. Tarih öncesi Vysotskaya kültüründen gelen çift, Batı Ukrayna'daki Ternopil kentinin güneyinde bulunan Petrykiv köyü yakınlarında bulundu.
"Kadın sağ kolunu kocasının boynuna dolamış, sol elini de kocasının sağ omuzuna sarmıştı. Kadının bacakları ise dizlerinden bükülmüştü ve kocasının gergin bacaklarının üzerinde duruyordu."
Çiftin üzeri bronz süslemelerle kaplıydı. Başlarının yakınında ise çeşitli bronz çanak çömlekler bulunuyordu. Gömü üzerinde çalışıp mezarın analizini yapan Dr. Bandrivsky, bu eski kültürün mezarlarındaki "hassasiyet" ile tanındığını söyledi. "Bu benzersiz bir mezarda yatan çift birbirine sıkı sıkı sarılmış, başları birbirlerine dönük ve alınları da birbirlerine dokunur vaziyetteydi."
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