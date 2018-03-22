  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

O kadın konuştu: Başıma gelenler insanlık dışı...

O kadın konuştu: Başıma gelenler insanlık dışı...

Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi ile 2 yıl yasak aşk yaşadığını, Çiftçi'nin kendisini ormana kaldırıp darp ettiğini ve ayağının altını öptürerek serbest bıraktığını iddia eden Meltem Özkalfa’dan yeni iddialar geldi...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 22-03-2018 09:34 - Güncelleme: 22-03-2018 09:34

KIRKLARELİ Valisi Orhan Çiftçi’nin Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde 2 yıl yasak aşk yaşadığı Meltem Özkalfa’yı yanında bulunan kişilerle birlikte arabasına el koyarak zorla kaçırıp ormanlık alanda darp ettiği iddia edilmiş ve Vali Çiftçi hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmıştı. Vali Çiftçi hala görevine devam ederken, "Çiftçi'nin ayağının altını öperek kurtuldum" diyen Meltem Özkalfa, açılan davanın seyrini ve geldikleri durumu anlattı. 

BAŞIMA GELENLER İNSANLIK DIŞI: Vali Çiftçi hakkında açtığı davanın hala soruşturma aşamasında olduğunu, deliller toplandıktan iddianamenin yazılacağını belirten Meltem Özkalfa, "Başıma gelenler insanlık dışı. Sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi. Vali Çiftçi hakkında ‘tasarlayarak kasten yaralama’, ‘cebir’, ‘tehdit’, ‘hile yoluyla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘insan onur ve haysiyetine yakışmayan davranışlarda bulunma’ suçlarından kamu davası açılmasını beklediğini belirten Meltem Özkalfa şöyle devam etti:

VALİ ÇİFTÇİ'YE 'ÖRGÜT KURMA' SUÇLAMASI: "Bu davada işlenen suçlar, birden fazla kişi tarafından ve birlikte uygulandı. O yüzden de TCK’nın 220. maddesi kapsamında, ‘suç işleme amacıyla örgüt kurmaktan’ yargılanmalarını bekliyoruz" dedi.

SORUTURMA İZNİ BEKLENİYOR: Orhan Çiftçi olay meydana geldiğinde kaymakam, şimdi ise vali olduğu için soruşturmayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğünü belirten Özkalfa, "İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma izni verdiğine dair bir belge henüz elimize ulaşmadı. Olayda azmettirmekten şüpheli vali hakkında soruşturma izni verilmesi ve HTS kayıtlarının toplanmasından sonra dava açılacak..." dedi.

ONURUM AYAKLAR ALTINA ALINDI: Vali Çiftçi ve beraberindeki adamlarla kendisinin HTS kayıtlarının beklendiğini anlatan Meltem Özkalfa, "Sabırla bekliyorum. Onurum ayaklar altına alındı, haklı mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim!" ifadelerini kullandı.

Meltem Ö.’nün zorla araca bindirilip ormana götürülmesine ilişkin görüntüler Bademli’deki bir AVM’nin güvenlik kameralarına işte böyleyansımıştı

NE OLMUŞTU? Meltem Özkalfa, İçişleri Bakanlığı başmüfettişine verdiği ifadede "Orhan Çiftçi ve beraberindeki 4 kişi beni Bursa’da ormanlık bir alana götürerek 2 saate yakın darp etti. Bu kişilerin elinden, Çiftçi’nin zorlamasıyla, ayaklarının altını öperek kurtuldum” demişti. Vali Orhan Çiftçi ise iddiaları yalanlayıp, kumpasla karşı karşıya olduğunu iddia edip "Açıklamalar tutarsız, kamuoyunun vicdanına bırakıyorum" demişti.

Vali Orhan Çiftçi'nin şok görüntüleri! Evli sevgilisini ormana...Vali Orhan Çiftçi'nin şok görüntüleri! Evli sevgilisini ormana...Vali Orhan Çiftçi'nin şok görüntüleri! Evli sevgilisini ormana...Vali Orhan Çiftçi'nin şok görüntüleri! Evli sevgilisini ormana...HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN O kadın konuştu: Başıma gelenler insanlık dışı... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
O SES TÜRKİYE
SÖZ
BAHTİYAR ÖLMEZ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro