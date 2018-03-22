O kadın konuştu: Başıma gelenler insanlık dışı...

KIRKLARELİ Valisi Orhan Çiftçi’nin Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde 2 yıl yasak aşk yaşadığı Meltem Özkalfa’yı yanında bulunan kişilerle birlikte arabasına el koyarak zorla kaçırıp ormanlık alanda darp ettiği iddia edilmiş ve Vali Çiftçi hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmıştı. Vali Çiftçi hala görevine devam ederken, "Çiftçi'nin ayağının altını öperek kurtuldum" diyen Meltem Özkalfa, açılan davanın seyrini ve geldikleri durumu anlattı.

BAŞIMA GELENLER İNSANLIK DIŞI: Vali Çiftçi hakkında açtığı davanın hala soruşturma aşamasında olduğunu, deliller toplandıktan iddianamenin yazılacağını belirten Meltem Özkalfa, "Başıma gelenler insanlık dışı. Sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi. Vali Çiftçi hakkında ‘tasarlayarak kasten yaralama’, ‘cebir’, ‘tehdit’, ‘hile yoluyla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘insan onur ve haysiyetine yakışmayan davranışlarda bulunma’ suçlarından kamu davası açılmasını beklediğini belirten Meltem Özkalfa şöyle devam etti:

VALİ ÇİFTÇİ'YE 'ÖRGÜT KURMA' SUÇLAMASI: "Bu davada işlenen suçlar, birden fazla kişi tarafından ve birlikte uygulandı. O yüzden de TCK’nın 220. maddesi kapsamında, ‘suç işleme amacıyla örgüt kurmaktan’ yargılanmalarını bekliyoruz" dedi.

SORUTURMA İZNİ BEKLENİYOR: Orhan Çiftçi olay meydana geldiğinde kaymakam, şimdi ise vali olduğu için soruşturmayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğünü belirten Özkalfa, "İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma izni verdiğine dair bir belge henüz elimize ulaşmadı. Olayda azmettirmekten şüpheli vali hakkında soruşturma izni verilmesi ve HTS kayıtlarının toplanmasından sonra dava açılacak..." dedi.

ONURUM AYAKLAR ALTINA ALINDI: Vali Çiftçi ve beraberindeki adamlarla kendisinin HTS kayıtlarının beklendiğini anlatan Meltem Özkalfa, "Sabırla bekliyorum. Onurum ayaklar altına alındı, haklı mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim!" ifadelerini kullandı.

Meltem Ö.’nün zorla araca bindirilip ormana götürülmesine ilişkin görüntüler Bademli’deki bir AVM’nin güvenlik kameralarına işte böyleyansımıştı

NE OLMUŞTU? Meltem Özkalfa, İçişleri Bakanlığı başmüfettişine verdiği ifadede "Orhan Çiftçi ve beraberindeki 4 kişi beni Bursa’da ormanlık bir alana götürerek 2 saate yakın darp etti. Bu kişilerin elinden, Çiftçi’nin zorlamasıyla, ayaklarının altını öperek kurtuldum” demişti. Vali Orhan Çiftçi ise iddiaları yalanlayıp, kumpasla karşı karşıya olduğunu iddia edip "Açıklamalar tutarsız, kamuoyunun vicdanına bırakıyorum" demişti.

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