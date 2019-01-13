O ilimizde şaşkına çeviren görüntü: Bu şekilde bulundu!

VAN'ın Çaldıran ilçesinde geceleri sıfırın altında 35 dereceye kadar düşen soğuklar yaşamı felç ederken, sabah saatlerinde bir tilki donmuş bulundu.

Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan aşırı soğuk hayatı olumsuz etkilerken, 2050 rakım yüksekliğine sahip olan ilçede gündüzleri hava sıcaklığı sıfırın altında 15 ile 25 derece arasında değişiyor, geceleri ise sıcaklık sıfırın altında 35 dereceye kadar düşüyor.