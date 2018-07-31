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O iddia canlı yayını karıştırdı! Tuncay Özkan çılgına döndü

O iddia canlı yayını karıştırdı! Tuncay Özkan çılgına döndü

Habertürk TV'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında, 'CHP'de gizli bir karar merkezi var' iddiası ortalığı karıştırdı. Programa bağlanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, o iddialar karşısında çılgına döndü.

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Eklenme Tarihi: 31-07-2018 10:37 - Güncelleme: 31-07-2018 10:37

Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın konuğu olan gazeteci Sevilay Yılman, "Tuncay Özkan bir gazeteci arkadaşıma 'CHP'de gizli bir karar merkezi var. Bu karar merkezi CHP'nin dışında bir oluşum. Biz de kim olduklarını bilmiyoruz. Kemal Bey orada alınan kararları MYK’ya getiriyor.' diyor." ifadelerini kullandı.


Yılman, "Bu iddiaya ben inanmıyorum, Genel Başkan yardımcısı Sayın Tuncay Özkan inanıyor. Peki inanıyorsun neden hala onun Genel Başkan olmasını istiyorsun. Madem bu adam proje." diyerek Tuncay Özkan'ın bu açıklamayı çok önemli bir gazeteciye yaptığını iddia etti.

"MÜFTERİSİN": Programa telefonla bağlanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan iddiaların asılsız olduğunu ifade ederek Sevilay Yılman'a ‘Müfterisin' şeklinde tepki gösterdi. Sevilay Yılman'dan kaynağının ismini açıklamasını isteyen Özkan ısrarlı davranınca Yılman kaynağının Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç olduğunu açıkladı.

"YALANCININ, İFTİRACININ TEKİ": Tuncay Özkan bunun üzerine Şaban Sevinç'in amacının başka olduğunu ifade ederek “ Şaban Sevinç yalancının, iftiracının tekidir. Bunu niye söylediği de bellidir. Hiçbir şekilde bir görüşme olmadı. Şaban Sevinç hesabını verecek. Bu alçaklığı kimsenin yanına bırakmam. Mahkemede verecek bunun hesabını. Rezil bir komployu niye yürüttüğünü ben de parti yönetimi de biliyor.Bu alçaklığı kimsenin yanına bırakmam” diye konuştu.

ŞABAN SEVİNÇ CANLI YAYINA BAĞLANDI: Canlı yayına bağlanan Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç Tuncay Özkan'la 27 Haziran günü saat 10.00'da CHP Genel Merkezi'ndeki odasında görüştüklerini ve Tuncay Özkan'ın kendisine “CHP'de gizli bir karar merkezi var. Ben de onun ne olduğunu daha çözemedim. Bazı önemli kararlar orada alınıyor ve Genel Başkan tarafından MYK'ya getiriliyor.” dediğini iddia etti.

BAĞLANMAYAK İSTEYEN SEZGİN TANRIKULU'NU REDDETTİ: Öte yandan programın sunucusu Didem Arslan Yılmaz, yayın sırasında kendisine mesaj yoluyla hakaret eden CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun sürekli telefonunu aramasına tepki gösterdi.

Yılmaz, "Tuncay Özkan'ı CHP Genel Başkan Yardımcısı sıfatıyla canlı yayına bağladık. Lütfen artık beni aramayın, burada yayın yapıyorum." dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Oğuz Sürer 31 Temmuz 2018 10:58 Dün batsın bu CHP demiştim. Bugün baktım batmış zaten.

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KİMDİR ?
Sezgin Tanrıkulu
SEZGİN TANRIKULU KİMDİR?

Mustafa Sezgin Tanrıkulu, 27 Mayıs 1963′te Diyarbakır Lice’de doğdu. Babasının adı Fehmi, annesinin adı Sabahat’tır.Hukuk Dr., Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimle

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