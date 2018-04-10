O holding patronu Alaaddin Çakıcı'nın parasını işletmiş!

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alaaddin Çakıcı grubuna yönelik son operasyonları kapsamında tutuklanan Çakıcı'nın avukatı Şerzan S.'nin Çakıcı ile yaptığı telefon görüşmeleri dava dosyasına girdi. O görüşmelerde göre 'silahlı suç örgütü' ve 'yağma' suçlarından tutuklanan Keskin Holding'in patronu Recep Keskin'in Çakıcı'nın arazi ve paralarını işlettiği ortaya çıktı. Çakıcı'nın, arazi ve parayı iade etmesini istediği Recep Keskin'i, avukatı aracılığıyla "Çözülürse onun için çok iyi olur, Türkiye'de nereye giderse gitsin zarar görür" diye tehdit ettiği belirlendi.



TELEFON GÖRÜŞMELERİ DOSYADA... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Alaattin Çakıcı grubuna yönelik geçtiğimiz hafta yaptığı operasyonlarda 33 kişiyi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimler arasında Çakıcı'nın avukatı Şerzan S. de vardı. Milliyet'in haberine göre, Çakıcı adına avukatlık mesleği dışında suç oluşturan eylemler gerçekleştirmekle suçlanan Avukat Şerzan S. tutuklandı. Şerzan S.'nin dosyasında cezaevindeki Alaattin Çakıcı ile (cezaevinde mahkumlara hak olarak verilen görüşmeler kapsamında) yaptığı telefon görüşmeleri de yer aldı.

HOLDİNG PATRONU TUTUKLANINCA PLAN BOZULDU... Soruşturma dosyasına göre holding sahibi Recep Ercan Keskin, Alaatin Çakıcı'nın 60 milyon dolarlık gayrimenkulüne ipotek koydurarak çeşitli kredi işlemleri yaptı ve para kazandı. Ayrıca Çakıcı'nın 4 milyon lira parasını da kullandı. 2017'nin Mayıs ayında Keskin ile Çakıcı'nın avukatları söz konusu gayrimenkulün ipoteksiz olarak 'tertemiz şekilde' iadesi için anlaştılar. 4 milyon lira için de 12 adet 300 bin liralık, bir adet de 400 bin liralık çek imzaladılar. En geç 30 Aralık 2017'de bütün ipoteklerin kaldırılması için anlaşma yapıldı. Ancak Keskin, 27 Aralık 2017'de Kocaeli'de yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı ve tutuklandı. Avukat Şerzan S.'nin ifadesine göre Keskin borcunu düzenli ödediğinden ve tutuklandığı için zor durumda olduğundan 30 Aralık'ta süre dolmasına rağmen biraz bekleme kararı aldılar.

ÇÖZÜLÜRSE İYİ OLUR!.. Avukat Şerzan'ın ifadesine göre Şubat ayında Keskin'in kaldığı cezaevine gitti ve problemi ne zaman çözeceğini sordu. Keskin de cezaevinden çıkana kadar zaman istedi. Bu süreçte cezaevinden avukatını arayan Çakıcı, durumu sordu. Şerzan da müvekkili Çakıcı'ya konuyu takip ettiğini, birkaç güne çözüleceğini, Keskin'in mal varlığı için 68 milyon talep ettiğini, bankanın ise 63 milyon dolar önerdiğini anlattı. 'Bir iki milyon kaldı, onu da halledecekler herhalde, birkaç gün içinde çözülecek abi' diyerek Çakıcı'ya durumu izah etti. Çakıcı da cevabında 'Çözülürse onun için çok iyi olur, Türkiye'de nereye giderse gitsin zarar görür' diyerek meselenin bir an önce halledilmesini istedi.

Avukat Şerzan S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili Alaattin Çakıcı'nın da ifadesinin alınacağı öğrenildi.

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