  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

O hastaneye 'çocuk anneler' skandalı soruşturması açıldı!

O hastaneye 'çocuk anneler' skandalı soruşturması açıldı!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çoğunluğu Suriyeli uyruklu küçük çocukların hamile olduğu halde sağlık görevlilerince adli makamlara bildirilmediği iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Valilik 59 görevli için yargılama izni verdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 16-07-2018 13:35 - Güncelleme: 16-07-2018 13:35

BAĞCILAR Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çoğunluğu Suriyeli çocukların hamile olduğu halde adli makamlara bildirilmediği iddia edilmiş ve skandal iddia büyük tepki görmüştü. Yapılan ihbarlar üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hastanede görevli 59 sağlık görevlisi hakkında “Suçu bildirmeme" gerekçesiyle 16 Mart 2018'de soruşturma başlattı. 

VALİLİK'TEN 59 KİŞİ İÇİN YARGILAMA İZNİ... Savcılık ayrıca İstanbul Valiliği'nden de soruşturma izni istedi. İstanbul Valiliği de 59 sağlık görevlisi hakkında soruşturma izni verdi. Söz konusu Valiliğin soruşturma izninin kesinleşmesinin ardından sağlık görevlilerinin ifadesine başvurulacak.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI... Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:  Medyada, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama gereği görülmüştür. Bakanlığımıza bağlı tüm hastanelerde olduğu gibi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de 18 yaş altında doğum yapan tüm kadınların adli mercilere bildirimi eksiksiz olarak yapılmaktadır. Haberde bahsedilen hastaların, gebe polikliniği ve doğumhane dışında başka şikayetleri sebebiyle KBB, İç Hastalıkları ve Çocuk Polikliniğine başvuran hastalar olduğu anlaşılmıştır. Bu vakaların ilerleyen süreçte gebe polikliniği ve doğumhaneye başvurduklarında gerekli bildirimlerin yapıldığı da saptanmıştır. Olası bir aksaklığa sebebiyet vermemek için, Kadın Doğum Poliklinikleri ile birlikte diğer polikliniklere başvuran 18 yaş altı gebelik teşhisi almış tüm hastaların Sosyal Hizmetler Uzmanı vasıtasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine bildirilmesi gerektiği konusunda hastane çalışanları tekrar bilgilendirilmiştir. Bilgilerinize saygı ile sunulur

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN O hastaneye 'çocuk anneler' skandalı soruşturması açıldı! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro