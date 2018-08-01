Bir süredir çalışanlarına maaş ödemediği iddialarıyla gündeme gelen Dünya gazetesinin üst düzey koltuğunda ayrılık yaşandı.
Medyatava’da yer alan habere göre gazetenin Genel Yayın Yönetmenliği'ni yürüten Hakan Güldağ'ın görevinden ayrıldığı öğrenildi.
Maaş ödemelerinin yapılmamasıyla başlayan krizin tenkisata dönüşeceği konuşuluyor.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN O gazetede maaş depremi! Üst düzey yönetici istifa etti haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER