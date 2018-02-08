O firmalara milyonluk ceza kesildi

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülebilmesi, genel güvenliğe risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi ve yakalanması ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında ülke genelinde araç kiralama faaliyeti yürüten firmalar denetlendi.