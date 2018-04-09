O evler böyle görüntülendi 3'ü birlikte...

Yılların nasıl geçtiğini kimse bir türlü anlamıyor. Büyüklerin hep dediği gibi 'Bir bakmışım bu yaşıma gelmişim' Yıllara tanıklık ederken güçlük çekiyoruz. Peki yıllara tanıklık eden şeyleri ne kadar biriktiriyoruz. Bir fotoğrafçı bir proje geliştirdi ve bu proje de yok yok. Yılların tek ispatı olan fotoğrafları öyle bir değerlendirdi ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi.