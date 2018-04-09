O evler böyle görüntülendi 3'ü birlikte...

Yılların nasıl geçtiğini kimse bir türlü anlamıyor. Büyüklerin hep dediği gibi 'Bir bakmışım bu yaşıma gelmişim' Yıllara tanıklık ederken güçlük çekiyoruz. Peki yıllara tanıklık eden şeyleri ne kadar biriktiriyoruz. Bir fotoğrafçı bir proje geliştirdi ve bu proje de yok yok. Yılların tek ispatı olan fotoğrafları öyle bir değerlendirdi ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Beth Yarnelle Edwards adındaki fotoğrafçı bir proje geliştirdi ve Amerikan ailelerini ziyarete gitti. Amacı, Amerika'daki ailelerin günlük hayatlarını belgelemekti.
Fotoğrafçı hayatlarının nasıl değiştiğini görmek için 20 yıl sonra tekrar aynı aileleri ziyaret etti ve o ailelerin hayatlarının değişmediğini gördü. Burda Lilah In adındaki kız çocuğunu 2004 yılında fotoğrafladı.
Daha sonra aynı odada aynı kişiyi 12 yıl sonra tekrar ziyaret etti ve bu fotoğrafı çekti.
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