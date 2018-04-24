O eski halinden eser yok şimdi! Cem Yılmaz bambaşka biri oldu

Cem Yılmaz son dönemlerde aldığı aşırı kilolar sebebiyle yoğun bir antrenman programına başlamıştı. 4 ayda 17 kilo vererek çok iyi bir form yakalayan ünlü komedyen yeni fiziğiyle görenleri hayrete düşürdü.

O eski halinden eser yok şimdi! Cem Yılmaz bambaşka biri oldu

Fazla kilolarına diyet ve sporla savaş açan ünlü komedyen Cem Yılmaz, 4 ayda 17 kilo vermeyi başardı. Son filmi “Arif v 216”nın hazırlık ve çekim sürecinde aldığı kilolarla çok konuşulan ünlü komedyen, kendisini de rahatsız eden kilolardan kurtulmak için bir diyetisyen ve spor eğitmeni ile çalışmaya başladı. Yılmaz, çabalarının karşılığını aldı ve hızla zayıfladı.

110
O eski halinden eser yok şimdi! Cem Yılmaz bambaşka biri oldu

KENDİSİYLE ALAY ETTİ: Aldığı kilolarla sosyal medyada çok konuşulan Yılmaz, paylaştığı bir fotoğrafla kendini Ti'ye aldı. Komedyen göbeğini büyüttüğü bir fotoğrafı paylaşarak, "Ünlü komedyen sevenlerini üzdü! Aşırı kilo alan komedyen, gözlerden uzak tatil yapıyor" notunu yazdı. 4 ayda verdiği kilo 17’yi bulan Cem Yılmaz, spor ve diyete aynı azimle devam ediyor.

210
O eski halinden eser yok şimdi! Cem Yılmaz bambaşka biri oldu

310
O eski halinden eser yok şimdi! Cem Yılmaz bambaşka biri oldu

410
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro