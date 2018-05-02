O eski halinden eser yok şimdi Asena Atalay 'nereden nereye' dedirtti!

Asena Atalay Caner Erkin'le evliliği süresince yaşadığı lüks hayatıyla adından sıkça söz ettirmişti. Asena Atalay o dönemde en pahalı mağazalardan alışveri yapar, en lüks otomobillere binerdi ancak Atalay için o günler artık mazide kaldı. Önceki gün Nişantaşı’nda kuaför çıkışı görüntülenen Atalay, saçlarıyla yüzünü gizledi, koşar adım arkadaşının aracına bindi. İşte Asena Atalay'ın iki farklı hayatı...

Öte yandan muhabirlerin, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen “Oğlumun bir odası bile yok” sözünü hatırlatması üzerine Atalay, “Ben öyle bir beyanda bulunmadım. Siz yazıyorsunuz, ben öyle bir şey söylemedim” açıklamasını yaptı.