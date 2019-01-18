O dünyanın en büyüğü! Yaşı ise duyanları şoke etti

Hawaii'de dalış yapan ABD'li dalgıç ekibi en son Meksika kıyılarında görülen beyaz köpekbalığı görüntüledi. Köpekbalığının yaşını ise duyunca şok olacaksınız.

ABD'li bir dalgıç ekibi, bugüne dek tespit edilen en iri büyük beyaz köpekbalığıyla birlikte yüzüp, dalışlarını fotoğraflamayı başardı. Görüntü dalgıçları ve milyonlarca sosyal medya kullanıcısını şaşkına çevirdi. Twitter

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Hawaii açıklarındaki dalışta, dalgıçlardan bazıları köpekbalığına dokunacak kadar yaklaştı. 6 metre uzunluğunda ve 2.5 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen köpekbalığının, 20 yıl önce araştırmacılar tarafından etiketlenen ve Meksika kıyılarında görülen Deep Blue (Derin Mavi) adı verilen köpekbalığı olduğu sanılıyor.

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Deep Blue’nun bölgeye ölü bir ispermeçet balinasının kokusunu alarak geldiği belirtiliyor. Dalgıçlardan Ocean Ramsey yaptığı açıklamada, büyük beyaz köpekbalığı geldiğinde kaplan köpekbalıklarının beslenmelerini görüntülediklerini söyledi.

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