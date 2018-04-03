O da Beşiktaş yolcusuydu pozlar rezalet hem kadınlar hem erkekler...

Beşiktaş'ın Ertuğrul Sağlam döneminde transfer etmek istediği ancak gerçekleştiremediği Dino Drpiç ve eşi Nives Celsius yıllar boyunca skandallara malzeme oldu. İşte 'Beşiktaş'ın verilmiş sadakası varmış' dedirten biseksüel skandallar kraliçesi...

O da Beşiktaş yolcusuydu pozlar rezalet hem kadınlar hem erkekler...

Bir dönem Beşiktaş'ın kapısından dönen Dino Drpiç'in transferinin gerçekleşmemesi, Siyah-Beyazlılar'ı büyük skandallardan korumuş! Öyle ki, hem Drpiç hem de boşandığı eşi Nives Celsius yıllar yılı skandallarla boğuşmuş! Ertuğrul Sağlam'ın Beşiktaş Teknik Direktörü olduğu 2007-2008 sezonunda transferi gündeme gelen Hırvat savunmacı Dino Drpiç ve eşi Nives Celsius yıllar boyunca skandallara malzeme oldu.

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O da Beşiktaş yolcusuydu pozlar rezalet hem kadınlar hem erkekler...

EURO2012'de bedenini Hırvat Milli Takımı'nın formasına boyayarak pozlar veren genç mankenin bu çekimler öncesinde ve sonrasında yaptıkları her zaman gündemde kalmasına neden oldu.

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O da Beşiktaş yolcusuydu pozlar rezalet hem kadınlar hem erkekler...

Dino Drpiç, Beşiktaş'ın gündemine girdiği Dinamo Zagreb'le kariyer düşüşü yaşarken eşi Nives Celsius, bedenini sergileyerek her dönem magazin basınına malzeme vermeyi başardı!

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O da Beşiktaş yolcusuydu pozlar rezalet hem kadınlar hem erkekler...

Cinsel içerikli paylaşımlar ve fotoğraf çekimleriyle sık sık gündeme gelen Hırvat güzelin, bir erotik filmde de oynadığı ortaya çıktı. O filmin görüntüleri de internete sızdı! Ancak Nives için ilk skanda bu değildi.

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