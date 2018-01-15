O caniler için istenen cezası belli oldu

O caniler için istenen cezası belli oldu

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, Suriyeli 9 aylık hamile Emani Al Rahmun ile 10 aylık bebeğinin öldürülmesi Türkiye'de infiale yol açmıştı. Günlerce konuşlulan olay sonrası vahşeti gerçekleştirenlerin aileni komşuları ve kadının iş arkadaşları olan Birol Karacal ile Cemal Bay oldukları ortaya çıkmıştı. İkisi de tutuklandı. Caniler emniyet ve savcılıkta dehşet verici itiraflarda bulunmuşlardı. İşte o iki cani için istenen ceza belli oldu.

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O caniler için istenen cezası belli oldu

Duruşmada savcı, Birol Karacal ve Celal Bay'ın 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile cezalandırılmasını istedi. Kaynarca'da, 6 Temmuz 2017 tarihinde 9 aylık hamile olan Emani Al Rahmun ile 10 aylık bebeği Halaf Al Rahmun, öldürüldü. Olayın ardından öldürülen Suriyeli kadının eşi Halid Al Rahmun'un komşusu ve fabrikadan mesai arkadaşı olan Birol Karacal ile Cemal Bay tutuklandı. İlk duruşması 1 Aralık'ta görülen davanın ikinci duruşması, bugün Sakarya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

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O caniler için istenen cezası belli oldu

Duruşmaya Halid Al Rahmun, Emani Al Rahmun'un babası Muhammed Abdulhadi Ali Al Rahmun, ailenin avukatı Cihad Gökdemir ve Gülden Sönmez, Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği ile Kadın ve Çocuk Hakları Derneği üyeleri katıldı. Tutuklu sanıklar Birol Karacal ve Cemal Bay, duruşma salonuna getirildiği sırada İHH İnsani Yardım Vakfı Sakarya Şube Başkanı Sebahattin Aydın, "Yaşıyor musunuz lan siz hala? Hayvandan betersiniz" diye bağırarak, tepki gösterdi.

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O caniler için istenen cezası belli oldu

SAVCI, 3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTEDİ: Cumhuriyet Savcısı Cengiz Turak, dosyanın esasına ilişkin görüşünü açıklarken sanıklar hakkında 'Tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme', 'Gebe olduğu bilinen kadını öldürme', 'Çocuğu, beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme', 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme', 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığı ihlal etme' ile 'nitelikli yağma' suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu ile 50 yıla kadar hapis cezası istedi.

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