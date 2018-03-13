O cani artık çocuğunu göremeyecek! Tarihi karar

SAKARYA’da geçen yıl, 9 aylık hamile Suriyeli Emani Al- Rahmun’a (20) tecavüz edildikten sonra 10 aylık bebeği ile birlikte vahşice öldürmekle suçlanan Birol Karacal’ın eşi R. Karacal’dan boşanmasına karar veren Bakırköy 10. Aile Mahkemesi, gerekçeli kararında çok sert ifadelere yer verdi: “R. Karacal’dan artık bu suçları işleyen Birol Karacal ile birlikte yaşaması hiçbir şekilde beklenemez.”

Hürriyet'in haberine göre işlenen suçların toplumda büyük infial yaratacak, tüm toplumun vicdanını derinden yaralayacak nitelikte olduğu kaydedilen gerekçeli kararda şöyle denildi:

VAHŞETİ İTİRAF ETTİ: “Birol Karacal’ın suç ortağıyla sebep olduğu vahşeti itiraf etmiştir. Birol Karacal’ın işlediği suçların toplum üzerindeki etkisi ve bu etkilerin R. Karacal’a yönelik olumsuz etkileri sebebiyle evlilik birliği temelinden sarsılmıştır."

ÇOCUĞUN VELAYETİ ANNEYE: "Çiftin çocuğunun yaşı, anne şefkat ve ilgisine mutlak ihtiyacı, babanın cezaevinde hükmen tutuklu olması ve işlediği suçlar ile ortaya çıkan kişilik yapısı gözetilerek velayetin anneye bırakılmasının uygun olacaktır."

ÖMÜR BOYU ÇOCUĞUNU GÖRMESİ YASAK: "Babanın cezaevinde bulunması, işlediği suçların niteliği, babanın işlediği suçlar nedeniyle anne ve çocuğun toplumda rencide olup husumete maruz kalmıştır. Bu nedenle baba ile çocuk arasında kişisel ilişki kurulmamasına karar verilmiştir. “