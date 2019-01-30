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O çalışanlara gazilik ve yıpranma payı teklifi mecliste

O çalışanlara gazilik ve yıpranma payı teklifi mecliste

Türk-İş özel güvenlik görevlileri için harekete geçti. Özel güvenlik görevlilerinin sosyal haklarının iyileştirilmesi için çalışma hazırlayan sendikanın talepleri BBP tarafından meclise sunuldu. Teklif özel güvenlikte çalışanların özlük haklarında birçok alanda iyileşme sağlıyor

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 09:05 - Güncelleme: 30-01-2019 09:05

Başta hastaneler olmak üzere görev yaptıkları yerlerde birçok kez fiziksel şiddete uğrayan özel güvenlik görevlileri için adım atıldı.

Özel güvenlik görevlilerinin sosyal haklarının iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalarını tamamlayan Türk-İş'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası iyileştirme maddelerini Büyük Birlik Partisi ile paylaştı.

BBP Başkanı Mustafa Destici de düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisine görüşülmesi için kanun teklifi verdi. Teklifte özel güvenlik görevlilerine şehitlik ve gazilik hakkı verilmesi, fiili hizmet süresi zammı, özel güvenlik iş kolu ve taltif gibi hakların yer aldığı 6 madde bulunuyor. Teklif Plan ve Bütçe Komisyonu, İçişleri Komisyonu ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşülecek.

Güvenlik görevlisi çalışanların özlük haklarında değişiklik öngören yasa teklifinde güvenlik görevlilerinin de 'taltif' olarak adlandırılan para ödülü hükümlerinden emniyet teşkilatı mensupları gibi yararlanması istendi.

YAKINLARINA TAZMİNAT
Özel güvenlik görevlisinin, görevi başındayken yaşadığı yaralanması çalışamaz hale gelmesi durumunda tazminat ödenmesi veya hayatını kaybetmesi sonucu mirasçılarına tazminat ödenmesi talep edildi.

YIPRANMA PAYI DE TEKLİFTE
Aynı zamanda şehitlik ve gazilik unvanı da talepler arasında yer aldı. Teklifte  polis, asker, bekçi gibi güvenlik mensuplarının yararlandığı fiili hizmet süresi yıpranma payı ve zammı hakkından yararlanmaları isteniyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • orhan 30 Ocak 2019 10:25 hem hastanelerde haklı isyan eden hastalara saldıracaklar hemde ekstra para alacaklar ne güzel memleket

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