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O besine 8 ayda 'yüzde 200' zam geldi!

O besine 8 ayda 'yüzde 200' zam geldi!

TÜRKİYE Kasaplar Odası Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, beyaz ete ocak ayından bugüne, ' 8 ayda yüzde 200 zam ' geldiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 13-08-2018 11:18 - Güncelleme: 13-08-2018 11:18

Antalya Kasaplar Odası Başkanı Yardımcı, 1 kilo tavuk kanadı fiyatının, yarım kilo kırmızı et fiyatını aştığını dile getirdi. Yardımcı, "Ocak ayında 7 lira 70 kuruş olan tavuk kanadının kilosu, bugün 20 lirayı aştı. Kış mevsiminde tavuk üretmek daha zordur. Enerji tüketimi fazladır; fakat zam, yaz aylarında geliyor. Yetkililerin buna çözüm bulması gerekir. Maliyeti neyse ona göre satış yapılmalı. Mangal sezonu açıldı; fakat vatandaşın mangalda kanat yemesi zor" diye konuştu.

KURBAN BAYRAMI SONRASINDA DA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Kurban Bayramı sonrası beyaz et fiyatlarında değişiklik beklemediğini aktaran Yardımcı: “Vatandaş kurban etini stokluyor. Uzun süre bu eti tüketiyor. Bu yüzden değişiklik olmaz" dedi.

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