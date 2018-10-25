O bavulun içinden çıkanlar belli oldu!

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Kaşıkçı’nın kaybolduğu günlerde Sultangazi’de bir otoparka bırakıldığı öne sürülen diplomatik plakalı araçta inceleme yapılmıştı. Araç için olay yeri inceleme ekipleri gelmiş, aracın çevresinde yaklaşık 1 saat inceleme yapmıştı.

Türk ve Suudi yetkililerden oluşan heyetin yaptığı incelemede arabada bulunan bavulların içinde yurt dışına giden bir konsolosluk görevlisinin kişisel eşyaları olduğu ortaya çıktı. Konsolosluk görevlisinin kişisel eşyalarını Sultangazi’de bulunan araca bıraktığı belirlendi.

Avrupa Parlamentosu'ndan Cemal Kaşıkçı kararı! Uluslararası soruşturma...

Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili flaş gelişme! Kuyudan örnek alındı