O başkentte hoparlörden ezan okunması yasaklandı

Ulusal medya organlarından KT Press'in haberine göre, başkent Kigali'deki en büyük camilerin bulunduğu Nyarugenge bölgesinde gürültü kirliliğine sebep olduğu gerekçesiyle camilerin hoparlör kullanmayı durdurması istendi.

Bölge yetkilisi Charles Havuguziga tarafından camilere gönderilen talimatta, "Sizlerden hoparlör kullanmaktan kaçınmanızı ve takipçilerini çağırmak için gürültü kirliliğine sebep olmayan alternatif bir yol bulmanızı rica ediyorum." ifadeleri yer aldı.

Kararı şaşkınlıkla karşıladıklarını ifade eden Ruanda Müftüsü Şeyh Salim Hitimana yetkililerle görüşüp bu konuyu tartışacaklarını dile getirdi.

Öte yandan, talimatta, yasağa uymayan camilerin ne tür bir müeyyideyle karşılaşacağı belirtilmedi.

800'E YAKIN KİLİSE KAPATILDI

Ruanda, güvenlik, hijyen ve altyapı gibi yasal gereklilikleri karşılamadığı ve gürültü kirliliğine sebep olduğu gerekçesiyle geçen ay sonunda çok sayıda dini mekanın kapatılmasına karar verdi.

Nüfusun yüzde 90'ından fazlasını Hristiyanların oluşturduğu ülkede son bir ayda yasal standartları karşılamadığı ve gürültü kirliliğine sebep olduğu gerekçesiyle 800'e yakın kilise kapatıldı.