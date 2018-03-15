  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

O başkentte hoparlörden ezan okunması yasaklandı

O başkentte hoparlörden ezan okunması yasaklandı

Ruanda yönetimi, ''gürültü kirliliğine neden olduğu'' gerekçesiyle başkent Kigali'de hoparlörden ezan okunmasını yasakladı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 15-03-2018 15:03 - Güncelleme: 15-03-2018 15:03

Ulusal medya organlarından KT Press'in haberine göre, başkent Kigali'deki en büyük camilerin bulunduğu Nyarugenge bölgesinde gürültü kirliliğine sebep olduğu gerekçesiyle camilerin hoparlör kullanmayı durdurması istendi.

Bölge yetkilisi Charles Havuguziga tarafından camilere gönderilen talimatta, "Sizlerden hoparlör kullanmaktan kaçınmanızı ve takipçilerini çağırmak için gürültü kirliliğine sebep olmayan alternatif bir yol bulmanızı rica ediyorum." ifadeleri yer aldı.

Kararı şaşkınlıkla karşıladıklarını ifade eden Ruanda Müftüsü Şeyh Salim Hitimana yetkililerle görüşüp bu konuyu tartışacaklarını dile getirdi.

Öte yandan, talimatta, yasağa uymayan camilerin ne tür bir müeyyideyle karşılaşacağı belirtilmedi. 

800'E YAKIN KİLİSE KAPATILDI
Ruanda, güvenlik, hijyen ve altyapı gibi yasal gereklilikleri karşılamadığı ve gürültü kirliliğine sebep olduğu gerekçesiyle geçen ay sonunda çok sayıda dini mekanın kapatılmasına karar verdi.

Nüfusun yüzde 90'ından fazlasını Hristiyanların oluşturduğu ülkede son bir ayda yasal standartları karşılamadığı ve gürültü kirliliğine sebep olduğu gerekçesiyle 800'e yakın kilise kapatıldı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN O başkentte hoparlörden ezan okunması yasaklandı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro