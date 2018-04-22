O Barbie bebeğin satışı yasaklandı

Frida Kahlo bebeği, oyuncak firması Mattel tarafından “ilham veren kadınlar” serisi arasında üretildi. Meksikalı oyuncu Salma Hayek de ünlü resamın Barbie markası tarafından oyuncak bebeğinin yapılmasına itiraz etmişti. Hayek, “Frida Kahlo hiçbir zaman bir başkası olmaya ya da bir başkasına benzemeye çalışmadı. O eşsiz biri. Nasıl bir Barbie bebeğe dönüşebilir” eleştirisinde bulunmuştu.