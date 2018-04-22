O Barbie bebeğin satışı yasaklandı

Dünyaca ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun Barbie bebeğinin satışı ailesinin itirazı üzerine yasaklandı. Meksika’da mahkeme, ülke ve dünya tarihinin önemli ressamlarından Frida Kahlo’nun Barbie bebeğinin satışını, ailenin başvurusu üzerine yasakladı.
Sanatçının büyük yeğeni Mara Romeo, AFP haber ajansına, bebeğin ten renginin “çok açık” olduğunu düşündüğünü söyledi. Romero, “Bebeğin özelliklerinin daha çok Frida’ya benzemesini isterdim. Örneğin bunun gibi açık gözlü olmasını değil” dedi. Romero, kararın ardından duyduğu mutluluğu “Sonunda adalet yerini buldu” cümlesiyle paylaştı.
Frida Kahlo bebeği, oyuncak firması Mattel tarafından “ilham veren kadınlar” serisi arasında üretildi. Meksikalı oyuncu Salma Hayek de ünlü resamın Barbie markası tarafından oyuncak bebeğinin yapılmasına itiraz etmişti. Hayek, “Frida Kahlo hiçbir zaman bir başkası olmaya ya da bir başkasına benzemeye çalışmadı. O eşsiz biri. Nasıl bir Barbie bebeğe dönüşebilir” eleştirisinde bulunmuştu.
20. yüzyılın en büyük ressamları arasında gösterilen Kahlo, komünist ve feminist kimliğiyle tanınıyor. Yaşadığı dönemde Meksika’da sömürgecilik, cinsiyetçilik, sınıf ayrımcılığı ve ırkçılık gibi konularda mücadele etmesiyle biliniyor.
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