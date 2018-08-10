O aslında bir din adamıydı daha sonra kadın oldu! Sadece erkeklerden...

12 yaşındayken, Tayland'da tamamı erkek olan bir keşiş okuluna giden Mimi Tao'nun hayatı birkaç yıl içinde böyle değişti. Bu okula katılma sebebi maddi olarak kötü durumda olan ailesinin yükünü azaltabilmekti. Ama kendisini oraya ait hissetmediği ve hayatıyla ilgili büyük bir değişiklik ihtiyacı duyduğu için okulu terk etme kararı aldı.





