O aslında bir din adamıydı daha sonra kadın oldu! Sadece erkeklerden...

12 yaşındayken Tayland'da bir keşiş okuluna gidip, din adamı olan Mimi Tao, iç sesini dinledi ve kadın olmaya karar verdi. İşte Mimi Tao'nun dünyaya açılmasını sağlayan hikayesi.

O aslında bir din adamıydı daha sonra kadın oldu! Sadece erkeklerden...

12 yaşındayken, Tayland'da tamamı erkek olan bir keşiş okuluna giden Mimi Tao'nun hayatı birkaç yıl içinde böyle değişti. Bu okula katılma sebebi maddi olarak kötü durumda olan ailesinin yükünü azaltabilmekti. Ama kendisini oraya ait hissetmediği ve hayatıyla ilgili büyük bir değişiklik ihtiyacı duyduğu için okulu terk etme kararı aldı.


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O aslında bir din adamıydı daha sonra kadın oldu! Sadece erkeklerden...

Küçüklüğünden beri kendisini kız gibi hissediyor ancak tepkilerden korktuğu için bunu ne topluma ne ailesine yansıtabiliyordu. Fakat karşısına çıkan tüm zorluklara rağmen yılmıyor ve Singapur'a taşınmaya, orada modellik dünyasına atılmaya karar veriyor.

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O aslında bir din adamıydı daha sonra kadın oldu! Sadece erkeklerden...

Aradan bir süre geçtikten sonra ise Mimi'yi ve hikayesini tüm dünya öğreniyor. Tayland'a geri döndüğünde ise kariyerinin en üst noktasına ulaşıyor ve bu dönüş genç kadının birçok fırsatın daha kapılarını aralamasını sağlıyor.



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O aslında bir din adamıydı daha sonra kadın oldu! Sadece erkeklerden...

Mimi artık dünyanın tanıdığı isimlerden biri. Bunu yanı sıra sayısız ekran teklifi alıyor.

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