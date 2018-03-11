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O artık ölünceye kadar devlet başkanı! Yasalaştı...

O artık ölünceye kadar devlet başkanı! Yasalaştı...

Çin Ulusal Halk Kongresi, devlet başkanlarının görevlerini her biri beş yıl olmak üzere, iki dönemle sınırlayan anayasal düzenlemenin kaldırılmasına yönelik teklifi yapılan oylamada kabul etti. Teklif 'ömür boyu devlet başkanlığı' teklifi olarak yorumlanmıştı...

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Eklenme Tarihi: 11-03-2018 15:30 - Güncelleme: 11-03-2018 15:30

ÇİN Ulusal Halk Kongresi, devlet başkanlarının görevlerini her biri beş yıl olmak üzere, iki dönemle sınırlayan anayasal düzenlemenin kaldırılmasına yönelik teklifi, Pazar günü yapılan oylamada kabul etti.

SADECE 2 'HAYIR' OYU ÇIKTI: Çin Komünist Partisi'nin sunduğu tartışmalı teklife yönelik oylamada 2964 kongre üyesinden sadece ikisi 'Hayır' oyu verirken üçünün de 'çekimser' kalması, oylamanın tamamen sembolik olduğu görüşünü de destekler nitelikte.

ÖMÜR BOYU BAŞKANLIK: Karar, şu anda görevde olan Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in azami süresinin dolacağı 2023 yılından sonra da görevde kalmasının, yani "ömür boyu devlet başkanlığının" önünü açıyor.

ANAYASA NE DİYOR? Çin Halk Cumhuriyeti'nin anayasası, 1982 yılından bu yana devlet başkanı ile yardımcıları da dahil olmak üzere üst düzey yöneticilerin görev sürelerini belirliyor. Anayasaya göre, devlet başkanı ile yardımcıları beş yıllık bir süre için seçiliyor ve en fazla iki dönem görev yapabiliyor.

BABA Şİ: Mao'dan bu yana Çin'de iktidara gelen en güçlü lider olan Şi Jinping, kendini çok ön plana çıkaran bir yönetim anlayışına sahip. Devlet başkanının resmine ülkenin çok farklı yerlerinde rastlamak mümkün. Hatta resmi lakabı da "Baba Şi."

EN BASKICI LİDER: Jinping 2012'de göreve geldikten kısa bir süre sonra ülke çapında başlattığı yolsuzluk operasyonlarıyla siyasi rakiplerini saf dışı bırakarak, güç yapısında önemli değişiklikler yapmıştı. Şi'nin muhaliflerin üzerinde de uzun yıllardır görülmemiş bir baskı oluşturduğu biliniyor.

MEDYA İLE BASKI KURDU: Dolayısıyla Çin'de devlet başkanlığında süre sınırlamasını kaldıran düzenlemeye muhalefet etmek de pek mümkün olmadı. Çin devlet medyası oylamanın öncesinde "ömür boyu başkanlığın" bir gereklilik olduğuna dair kamuoyu oluşturmaya çalıştı.

MUHALİFLER SOSYAL MEDYAYA SIĞINDI: Muhalifler ise özellikle sosyal medyada önerilen değişikliğe çok sert tepki gösterdi. Bazıları bu öneriyi, "sulta rejiminin kurulmasına doğrudan atılan adımlar" olarak nitelendirdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • kundemacı 11 Mart 2018 16:58 "2964 kongre üyesinden sadece ikisi 'Hayır' oyu verirken üçünün de 'çekimser' kalması, oylamanın tamamen sembolik olduğu görüşünü de destekler nitelikte." Bu durum Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in ne kadar sevildiğini gösterir. Bizde yapılan bir oylamada böyle sonuç çıksa o kişiyi kendilerinin ilahı ilan ederler.

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