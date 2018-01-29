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NYT: ABD Afrin'de intihar bombacılarıyla mı müttefik?

NYT: ABD Afrin'de intihar bombacılarıyla mı müttefik?

PKK/PYD'li kadın terörist dün Burseya Dağı'nı alan mehmetçiğin yanına sokularak kendini patlatmıştı. New York Times gazetesi bu olayın ardından "Bu, ABD'yi intihar bombacılarıyla müttefik hâline getiren garip bir duruma sokuyor" diye sordu.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2018 13:45 - Güncelleme: 29-01-2018 13:45

ABD'de yayımlanan New York Times gazetesi Twitter hesabından, terör örgütü PKK'nın Afrin'de gerçekleştirdiği intihar saldırısına ilişkin çarpıcı bir yorumda bulundu. 

New York Times'ın yorumunda, Afrin'de teröristlerce Türk tankının yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısının ABD'yi 'intihar bomabacılarıyla' ittifakta bulunmak gibi saçma bir konuma soktuğu yorumunda bulundu. 

PKK, DEAŞ TAKTİĞİYLE SALDIRDI; YARALANAN OLMADI

Afrin'de teröristlere yönelik Zeytin Dalı harekatı devam ederken Al Hammam Köyü'nde, terör örgütü DEAŞ taktiği kullanan PKK/PYD'li bir terörist, canlı bomba saldırısı girişiminde bulundu. Tankların yanında kendisini patlatmak isteyen canlı bomba, askerler tarafından fark edildi.

Asker ateş açtı, 'Avesta Khabur' kod adını kullanan kadın terörist kendisini patlattı. Terör saldırısında askerlerden yaralanan olmadı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 29 Ocak 2018 14:01 Amerika kendi halki icin kendini feda eden biriylemi itifak kuracak yoksa F16 larla 10 gundur basarisiz bir turkiyele mi itifak kuracak?

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