Nutella tadımcı arıyor! İşte şartlar

İtalya'da bir insan kaynakları şirketi aracılığıyla verilen ilanda "önemli bir gıda şirketi" için, tatlı yapımında kullanılan gıdaları tadacak 60 kişinin arandığı belirtildi. İtalyan basını, bu "önemli şirketin" Ferrero olduğunu yazdı.

"Kakao, fındık ve yarı mamul tatlı ürünlerin tadımını yapmayı öğrenmekten zevk alacak" kişiler aranıyor.

Adaylarda aranan şartlar ise bilgisayar kullanımına aşina olmak ve gıda alerjisi gibi rahatsızlıklara sahip olmamak.

ÖNCE KURS

Başvurular arasından seçilen adaylar Eylül ayında başlayacak 3 aylık bir uzmanlık kursuna tabi tutulacak ve bu sürede kendilerine bir ödeme de yapılacak.

İtalyan basını, şirketin bugüne kadar bu iş için şirket içinden görevlendirme yaptığını, ilk kez kamuya açık bir ilanla tadımcı aradığını yazdı.

DÜNYANIN EN GÜZEL İŞİ

İlanla tadımcı arandığı haberi basında, "Dünyanın en güzel işi: Ferrero 60 adet 'Nutella tadımcısı' arıyor. Aranan şartlar: Yok" ve "Ferrero'dan çok tatlı bir iş ilanı" gibi başlıklarla yer aldı.

İtalyan ANSA ajansı da Ferrero'nun iş ilanının bir pazarlama çalışması olmadığını belirttiğini, amacın kaliteyi artırmak olduğunu vurguladığını yazdı.