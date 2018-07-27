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Nutella tadımcı arıyor! İşte şartlar

Nutella tadımcı arıyor! İşte şartlar

Dünyanın en popüler kakaolu fındık kremalarından Nutella'nın üreticisi İtalyan Ferrero şirketi, bir internet sitesinde yayımlanan iş ilanıyla tadımcı aramaya başladı.

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Eklenme Tarihi: 27-07-2018 10:14 - Güncelleme: 27-07-2018 10:15

İtalya'da bir insan kaynakları şirketi aracılığıyla verilen ilanda "önemli bir gıda şirketi" için, tatlı yapımında kullanılan gıdaları tadacak 60 kişinin arandığı belirtildi. İtalyan basını, bu "önemli şirketin" Ferrero olduğunu yazdı.

"Kakao, fındık ve yarı mamul tatlı ürünlerin tadımını yapmayı öğrenmekten zevk alacak" kişiler aranıyor.

Adaylarda aranan şartlar ise bilgisayar kullanımına aşina olmak ve gıda alerjisi gibi rahatsızlıklara sahip olmamak.

ÖNCE KURS
Başvurular arasından seçilen adaylar Eylül ayında başlayacak 3 aylık bir uzmanlık kursuna tabi tutulacak ve bu sürede kendilerine bir ödeme de yapılacak.

İtalyan basını, şirketin bugüne kadar bu iş için şirket içinden görevlendirme yaptığını, ilk kez kamuya açık bir ilanla tadımcı aradığını yazdı.

DÜNYANIN EN GÜZEL İŞİ
İlanla tadımcı arandığı haberi basında, "Dünyanın en güzel işi: Ferrero 60 adet 'Nutella tadımcısı' arıyor. Aranan şartlar: Yok" ve "Ferrero'dan çok tatlı bir iş ilanı" gibi başlıklarla yer aldı.

İtalyan ANSA ajansı da Ferrero'nun iş ilanının bir pazarlama çalışması olmadığını belirttiğini, amacın kaliteyi artırmak olduğunu vurguladığını yazdı.

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